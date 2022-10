Phillies Slam Braves in Game 3 Spingendo i campioni in difesa sull’orlo, Dodgers-Padres Game 3 Collection

Il girone a 12 squadre della MLB post-stagione è già stato ridotto a otto contendenti. Ora, la prima e la seconda testa di serie di ogni lega si sono unite alla battaglia nella Division Series. Dopo aver applicato direttamente ai loro slot ALDS e NLDS tramite byes, il file . AstroE il YankeesE il Dodgers E il coraggioso Fanno concorrenza.

Il venerdì si trasforma in una giornata di baseball inaspettatamente impegnativa. ALDS 2 tra i New York Yankees e Guardiani di Cleveland Era previsto per giovedì, ma è stato posticipato a venerdì a mezzogiorno a causa della pioggia nel Bronx. Ciò significa un giorno su tre partite in cui Fillide E il Padri Torna a casa per ospitare una partita cruciale a 3 contro i Braves e i Dodgers. A Philadelphia, intrighi in più grazie al ritorno di Spencer Strider, il fenomeno emergente di Atlanta (o uno di loro) che salirà sulla collina un mese dopo aver perso per un infortunio al tilt. si opporrà Aaron Nolauno scrittore di Philadelphia che era quasi irraggiungibile nei suoi ultimi inizi.

Ecco l’elenco:

Partita 2: Guardians (Bieber) allo Yankees (Cortes) – 13:07, TBS (Yankees Leadership Series, 1-0)

Gara 3: Braves (Strider) a Phillies (Nola) – 16:37, FS1 (serie in parità, 1-1)

Gioco 3: Dodgers (Gonsolin) dentro Padri (Snell) – 20:37, FS1 (serie in parità, 1-1)

Feliz fa un viaggio davanti ai fan di casa, facendo esplodere i coraggiosi in NLDS 3

I Phillies hanno il campione in carica Braves al limite. Reese Hoskins E il Bryce Harper L’enorme cotta di Homer nel terzo inning, Aaron Nola ha vinto sei inning scintillanti ei Phillies hanno vinto la partita NLDS 3, 9-1. L’esplosione è arrivata nella prima partita post-stagione al Citizens Bank Park dal 2011.

Hoskins, il cui Homer ha mandato la folla di Filadelfia in un rave da cui non è mai sceso, ha terminato il suo swing con colpi di mazza. Il campione di sbarramento Spencer Strider ha inseguito una stella nascente che stava tornando da un infortunio da tilt. Quindi Harper ha polverizzato il primo campo di Atlanta Road, un percorso attraverso la recinzione del campo destro.

Nola l’ha presa da lì. Dopo aver iniziato senza meta a strappare un posto dopo la stagione per i Phillies, poi nella serie di wild card contro il St. Louis, Nola ha continuato a rotolare. Il 29enne destrorso che guida Doran Velez dal 2015 ha calmato i coraggiosi pipistrelli. Ha permesso solo un round, e anche quello non è stato guadagnato dopo che Hoskins ha lasciato cadere un tiro che avrebbe completato un doppio gioco.

I Phillies possono chiudere i Braves e porre fine al loro tentativo di ripetere in gara quattro sabato.

I guardiani graffiano il gioco 2 per battere gli Yankees e persino ALDS

Un ottimo inizio, Shane Bieber e Nestor Curtis Jr. hanno gareggiato in parità e le cose sono rimaste così per tutti i nove round nel Bronx. Ma al Day 10, innescato dalla corsa in terza base di Jose Ramirez su una doppia estesa con un fallo, il portiere ha superato gli Yankees vincendo in gara due.

Classe Emanuele, Cleveland più vicino con 1.36 ERA e 42 migliori salvataggi della MLB in questa stagione, ha realizzato 2 inning e 1/3 per rivendicare la vittoria principale. Gli Yankees hanno segnato una doppietta contro Homer nel primo tempo Giancarlo Stantonma non di nuovo.

Cleveland ha ottenuto due singoli e un doppio ad alta voce Josh Naylor Al decimo inning, segnando due round Jameson Telonil giocatore degli Yankees ha scelto l’opzione per commutare la partita.

I Guardiani ora tornano a casa per i giochi 3 e 4, come la serie in parità di uno, con la possibilità di battere il fastidio. Triston Mackenzie inizierà la terza partita contro gli Yankees Luigi Severino. Dopodiché, gli Yankees si rivolgeranno a Gerrit Cole Le opzioni del capitano di Cleveland Terry Francona saranno interessanti. Con il resto della serie che si svolge in giorni consecutivi, i Guardians potrebbero avere un vantaggio sugli Yankees impoveriti dagli infortuni.

