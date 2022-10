BMW M2 2021 vs BMW M2 2023: M Car Showdown

Nuovo 2023 BMW L’M2 promette di essere una manciata, ma ha delle grandi scarpe da riempire. La BMW M2 Competition 2021 si basa su anni di sviluppo dal 2016, risultando bella, veloce e, soprattutto, macchina divertente. Quindi, come si confronta l’amata BMW M2 2021 contro la nuova BMW M2 2023 riprogettata?

2023 BMW M2 | BMW

Quanta potenza ha una BMW M2021 del 2?

La BMW M2 Competition del 2021 produce 405 cavalli e 406 Nm di coppia. Questo è molto diverso dai sei in linea derivati ​​​​da N55 della M2 del 2016 con 365 cavalli. Tuttavia, è sufficiente per far scivolare il baby Beamer dietro gli angoli in una nuvola di fumo di pneumatici. Non sorprende, tuttavia, che l’ultima aggiunta alla famiglia M2 sia la più potente di sempre.

La BMW M2 2023 produce 453 cavalli dal mulino S58, un sei cilindri in linea da 3,0 litri biturbo. Inoltre, la nuova auto produce la stessa coppia di 406 libbre-piedi della vecchia M2. Ancora meglio, sia le auto del 2021 che quelle del 2023 hanno il cambio a sei marce Trasmissione manuale o automatico opzionale. Tuttavia, la nuova vettura abbandona la doppia frizione a sette rapporti a favore di un’unità a otto rapporti.

BMW M2 | Todd Korroll, Toronto Star tramite Getty Images

La BMW M2 2021 è veloce?

Abbastanza sorprendentemente, la BMW afferma che la nuova M2 2023 è abbastanza simile in linea retta alla concorrenza della BMW M2 2021. auto e conducente Dice che la BMW M2 Competition del 2021 con cambio manuale ha raggiunto i 60 mph in soli 3,9 secondi e la versione automatica lo farà in 4,1. Al contrario, la BMW afferma che la nuova coupé del 2023 raggiungerà i 60 mph in 3,9 secondi con l’automatico a otto rapporti e 4,0 secondi con il manuale.

Nonostante la differenza di potenza, le vetture sono molto simili. Naturalmente, la BMW non ha annunciato a CS O la versione da competizione di 2023 m2.

▶“src=” https://www.youtube.com/embed/iqDH026D5u8?feature=oembed “Frameborder=”0″allow=”accelerazione; avvio automatico; scrittura negli appunti. supporti codificati con giroscopio; Picture-in-Picture “allowfullscreen>

Qual è il prezzo del nuovo 2023 m2?

La prossima M2 del 2023 parte da $ 63.195, il che suona come una vendita difficile per una piccola berlina M. Tuttavia, la M3, la prossima M della scaletta, parte leggermente più in alto a 73.795$. Tuttavia, la M2 più nuova, più larga e più pesante costa più dell’auto che sostituisce. In particolare, la competizione della BMW M2 del 2021 è iniziata a circa $ 59.895.

Sfortunatamente, se vuoi un bambino Bimmer più grande invece di uno nuovo, potresti non risparmiare denaro. Il libro blu di Kelly (KBB) Dice che il prezzo medio di acquisto usato per un M2 del 2021 è di circa $ 62.208. Questo non è sorprendente; Le auto M tendono ad essere più collezionabili e ricercate rispetto alle auto non M.

Dovresti comprare una BMW M2 del 2021 o aspettare la M2 del 2023?

Mentre le auto condividono una targa, sono diverse dentro e fuori. Se vuoi un M2 più nuovo e più potente, e se vuoi anche un M2 più allegro, acquista quello nuovo la prossima primavera. Tuttavia, non puoi sbagliare con una vecchia M se desideri un’auto M altrettanto veloce con un aspetto più discreto. Una cosa è certa: entrambi sono più piacevoli alla vista di alcune cose moderne rete renale Auto polemiche.

Scorri verso il basso fino al prossimo articolo per saperne di più sulla coupé sportiva come la M2!

Imparentato: 5 nuove alternative alla BMW M2 per meno di $ 55.000