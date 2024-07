Il presunto serial killer confessa di aver ucciso 42 donne e di aver scaricato i corpi in una cava

Un sospetto serial killer è stato arrestato in Kenya dopo aver confessato di aver ucciso 42 donne, secondo la polizia. Notizie della CBS, CNNE Notizie della NBCche cita le autorità.

La polizia nazionale del Kenya ha descritto il sospettato, identificato come Collins Gomesi, 33 anni, come un “serial killer psicopatico che non ha rispetto per la vita umana”, secondo CBS News.

Lunedì 15 giugno, la polizia ha affermato che Gumisi ha confessato i crimini dopo che diversi corpi sono stati trovati in una cava a Nairobi, la capitale del Kenya, ha riferito NBC News.

Secondo quanto riferito, è stato arrestato alle 3 del mattino fuori da un club dove si era recato per assistere alla finale degli Europei di calcio. comunicato stampa È stato condiviso sui social media.

Non è ancora chiaro se abbia nominato un avvocato per commentare a suo nome.

Simon Maina/AFP tramite Getty



La polizia ha detto che l’uomo viveva a circa 100 metri dalla cava.

Secondo NBC News, nove corpi sono stati recuperati dalla cava. Muhammad Amin, capo del dipartimento investigativo criminale, ha dichiarato in una dichiarazione televisiva vista dalla rete, che gli omicidi sono iniziati con la moglie di Al-Jumaisi nel 2022, e l’omicidio più recente è avvenuto l’11 luglio 2024.

Secondo la CNN, Amin ha affermato che Al-Jumaisi ha confessato di aver strangolato a morte la moglie prima di “smembrare il suo corpo e smaltirlo sul posto”. Amin ha aggiunto che le altre vittime del sospettato sono state “uccise allo stesso modo”.

Gerald Anderson/Anadolu tramite Getty



Lunedì le autorità hanno detto che “oggi verrà condotto un esame post mortem” sui nove corpi recuperati, ha riferito la CNN.

In una conferenza stampa domenica 14 luglio, l’ispettore generale della polizia Douglas Kanga ha detto che i nove corpi “sono stati gravemente smembrati, in vari stati di decomposizione, e lasciati in sacchi”, secondo la CNN.

Il resoconto della direzione investigativa criminale è stato pubblicato lunedì sui social media. abbonato Una raccolta di foto mostra gli oggetti presumibilmente trovati nella casa di Al-Jumaisi, tra cui 24 porta carte SIM, otto smartphone, un coltello, 12 borse di nylon, sei carte d’identità per gli uomini e due carte d’identità per due delle sue presunte vittime.

La dichiarazione afferma che Al-Jumaisi è stato arrestato dopo una “analisi forense” di un telefono cellulare appartenuto a una delle sue presunte vittime e che “le transazioni di denaro mobile effettuate il giorno della sua scomparsa hanno indicato il sospettato”.

Secondo la CBS, Amin ha dichiarato che la polizia stava “cercando un secondo sospettato”, che presumibilmente era in possesso del cellulare di una delle vittime. Il nome del secondo sospettato non è stato menzionato.