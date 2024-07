Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez viene convocato per testimoniare in merito alle accuse di corruzione contro la moglie

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è stato chiamato a testimoniare in un’indagine penale sulle accuse di corruzione contro sua moglie, una mossa che alza significativamente la posta in gioco nel caso.

La decisione del giudice, annunciata lunedì, significa che Sanchez sarà interrogato come testimone nella sua residenza ufficiale il 30 luglio in un’indagine che ha descritto come parte di una campagna diffamatoria di destra contro di lui.

L’indagine sulla moglie di Sanchez, Begonia Gomez, ha scatenato un tumulto nella politica spagnola che è peggiorato l’anno scorso quando Sanchez è tornato al potere come capo di una fragile coalizione dopo un’elezione generale inconcludente. Il Primo Ministro si è preso cinque giorni di pausa per considerare il suo futuro quando l’inchiesta è stata avviata per la prima volta ad aprile.

Il caso ruota attorno alle accuse di traffico di influenza e corruzione contro Gomez in relazione ai suoi affari. Sanchez ha negato qualsiasi illecito da parte della moglie e non è stata mossa alcuna accusa contro di lui.

Il giudice Juan Carlos Peñado, della Corte Suprema di Giustizia di Madrid, ha dichiarato: “Si ritiene opportuno, utile e opportuno raccogliere una dichiarazione del coniuge della persona indagata” data la necessità di indagare sulla “possibile” relazione di Gomez con le autorità.

“Sono stupita da ciò che sta accadendo”, ha detto Yolanda Díaz, vice primo ministro del governo a guida socialista. L’ufficio di Sanchez non ha risposto a una richiesta di commento.

La Gomez è stata chiamata a testimoniare in tribunale venerdì scorso ma ha esercitato il diritto di rifiutarsi di rispondere alle domande. Non ha commentato pubblicamente il caso.

Borja Semper, portavoce del Partito popolare conservatore, il principale partito d’opposizione, ha affermato che il problema con il primo ministro è “morale” e non solo giudiziario. Ha aggiunto: “Gli spagnoli si vergognano di questo scandalo permanente”.

L’ultima volta che un primo ministro spagnolo in carica è stato chiamato a testimoniare in un caso giudiziario è stato nel 2017, quando Mariano Rajoy del Partito popolare è stato citato in un caso di corruzione che ha portato alla condanna di diversi membri del suo partito.

Alberto Nunez Viejo, leader del Partito Popolare, ha ricordato lunedì che Sánchez aveva allora invitato Rajoy a dimettersi e ha detto che Era Sanchez Chi dovrebbe dimettersi adesso?

L’indagine su Gomez è stata aperta sulla base di una denuncia di Manos Limpias, o Mani Pulite, un gruppo con legami con l’estrema destra e una storia di casi legali con sfumature politiche.

Sanchez ha scritto una lettera alla nazione quando è stato aperto un caso giudiziario preliminare, dicendo che era stato l’obiettivo di un’operazione di “molestie e distruzione” di destra che includeva i suoi oppositori politici e i media.

Quando Gomez fu posto sotto indagine ufficiale a giugno, scrisse un’altra lettera in cui diceva: “Non mi romperò”.

In un’intervista radiofonica di questo mese, Sanchez ha detto di voler “credere che Peñado non sia di parte in questo caso”.

Ha aggiunto che la moglie “ha presentato diversi ricorsi, ai quali non è stato ancora dato seguito, chiedendo al giudice di chiarire i motivi della citazione a testimoniare”.