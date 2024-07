Home » Tech Il mio iPad ora esegue Windows XP, che è tutto ciò che volevo Tech Il mio iPad ora esegue Windows XP, che è tutto ciò che volevo 0 Views Save Saved Removed 0

Apple ha recentemente approvato una nuova app di emulazione chiamata UTM SE che consente al tuo iPhone o iPad (o Vision Pro!) di mascherarsi da computer ed eseguire veri sistemi operativi desktop. Alcuni di voi hanno chiesto nella sezione commenti del mio ultimo articolo come ho fatto a farlo funzionare: una domanda logica a cui non potevo rispondere in quel momento. Ma dopo averlo provato un po’, ho le risposte e posso dire questo: è meglio di quanto mi aspettassi, ma non ci farei troppo affidamento.

Questo perché non utilizza un compilatore just-in-time (JIT), che traduce i programmi in codice che la tua macchina capisce prima di eseguirlo. I compilatori JIT sono in conflitto con le linee guida del software App Store di Apple, quindi dovrai eseguire il jailbreak del tuo telefono per installarlo Una copia dell’UTM Chi utilizza questa tecnologia.

UTM SE sarà generalmente lento su un iPad per qualsiasi cosa diversa dall’esecuzione di sistemi operativi più vecchi su hardware più vecchio, ma XP funziona sorprendentemente bene e offre UTM Molti documenti Iniziare.

L’ho provato sul mio iPad Pro M1, un dispositivo che ho sempre desiderato fosse in grado di fare di più. Creare una macchina virtuale su cui eseguire Windows è particolarmente semplice se utilizzi un dispositivo UTM Macchine precostruiteche puoi scaricare e modificare. L’ho preso Gli ho dato più RAM e spazio di archiviazione, ma per il resto l’ho usato così com’era. Quindi l’ho indirizzato a un file .iso di Windows XP dall’opzione Unità IDE nelle impostazioni di quel dispositivo e l’ho avviato. E ho aspettato. Per molto tempo. READ Sonic Frontiers dovrebbe sembrare correre: Broken Worlds, dicono i fan

L’iPad ha impiegato due ore e mezza per completare il processo di installazione. Ma alla fine, mi è piaciuto il vecchio sfondo “allegro” del desktop e il suono di avvio di Windows XP (di cui non mi rendevo conto di avere nostalgia). Le cose andavano lente dopo che tutto aveva finito di caricarsi; Ci sono voluti alcuni secondi perché le nuove finestre si aprissero; Ci è voluto un po’ di tempo anche per aprire le voci del menu Start nidificate. Ma niente di tutto ciò è eccessivo, e in realtà penso che sia più veloce del Compaq che avevamo quando ero adolescente. (Quei vecchi dischi rigidi rotanti stavano davvero facendo molti danni.)

Dovrei essere in grado di far sembrare tutti i sistemi operativi così pessimi. Schermata: Windows XP/UTM SE

Prestazioni e nostalgia a parte, l’utilizzo di Windows XP su un iPad evidenzia davvero quanto lontano deve spingersi iPadOS quando si tratta di multitasking. E nonostante alcuni miglioramenti alla personalizzazione della schermata Home in iPadOS 18, è ancora molto indietro rispetto a Windows XP quando si tratta di personalizzare le cose. A XP non importa se voglio che la barra del titolo sia rosa e il testo all’interno verde neon o caratteri diversi per ogni pulsante, menu o finestra. Il mondo è la mia terribile ostrica! Mi manca rovinare il mio computer; Questo era il sogno.