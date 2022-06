Il principe Harry e Meghan Markle stanno vivendo il loro freddo giubileo di platino

Royalist è la newsletter di The Daily Beast per tutto ciò che riguarda la famiglia reale e la famiglia reale. Sottoscrizione qui Per riceverlo nella tua casella di posta ogni domenica.

Il metodo di comunicazione preferito di Buckingham Palace a volte sembra essere un segnale. Nel corso delle celebrazioni giubilari fino ad ora, il palazzo non è stato in grado di chiarire, attraverso diverse esibizioni di mimi, che non gli importa molto di cercare di lusingare il proprio ego. Il principe Harry e Meghan Markle– o qualsiasi tendenza a utilizzare la capitale politica dell’ultima era della regina per vendere una storia di riconciliazione tra Harry e suo fratello il principe William o le loro mogli.

Invece, Harry e Meghan sono stati trattati con fermezza come ospiti di second’ordine alquanto insignificanti. Spinti a non fare nulla per rubare i riflettori a Sua Maestà, non avevano altra scelta che ammirarla o collezionarla, come recita un vecchio proverbio britannico.

Il fatto che siano così impopolari in Gran Bretagna che le loro valutazioni erano nel cesso e venerdì lo erano Riceve fischi udibili Tra i canti più comuni al loro arrivo alla Cattedrale di St Paul, questa decisione strategica spietata del palazzo è probabilmente un po’ più facile.

in servizio in chiesala coppia era seduta dall’altra parte della navata rispetto a Carlo (in rappresentanza della regina, che Era troppo malato per partecipare) e Guglielmo, lontano, fisicamente e spiritualmente, dal nuovo vincolo del potere regio. I loro compagni posti non erano futuri re e regine del Regno Unito, ma un gruppo di giocatori di secondo livello. Beatrice, Eugenia, Prince Edward et al.

Come Tina Brown, editore fondatore di The Daily Beast e autrice del nuovo libro Foglie di palazzoha detto a The Daily Beast: “I posti hanno sicuramente annunciato di essere scivolati nei giocatori di supporto, sepolti nella Royal B List”.

Dopo la funzione di venerdì, e un’attenta coreografia che evitava anche la minima possibilità che Sussex e Cambridge entrassero nello spazio personale dell’altro o addirittura stabilissero un contatto visivo, il buono e il buono sono stati trasferiti alla Guildhall di Londra per scherzare e schiaffeggiare, con la notevole eccezione di Harry e Meghan, che sono tornati nella loro casa è a Windsor, Frogmore Cottage, prima che l’ultimo degli estremisti di El Shendeg se ne vada.

Questo è stato l’ultimo di una serie di insulti significativi e non detti. Giovedì lo erano Escluso da eventuali offerte visibili Riguardo alla celebrazione di Trooping the Colour (anche se alla fine sono emerse alcune belle foto con l’obiettivo lungo), non è stata apertamente invitata ad apparire sul balcone di Buckingham Palace con la regina e non era presente a nessuna delle cerimonie di illuminazione del faro in tutto il paese.

Le lettere indicavano chiaramente che, sebbene fosse molto bello averli lì, questi californiani erano molto tisici in termini di un piano generale reale – e di certo non avrebbero ricevuto alcun trattamento speciale.

Nulla accade per caso nel mondo della coreografia reale. I cortigiani erano ben consapevoli che miliardi di occhi sui social media speravano troppo in un riavvio. Servizio del Commonwealth 2020 quando Kate Meghan si è attivata.

Il palazzo non era, comprensibilmente, interessato a facilitare il gioco Trova la differenza. E sanno che se Harry o Meghan vengono fotografati con William o Kate, il gigantesco esercizio di confronto e contrasto è tutto ciò di cui tutti parleranno questo fine settimana.

Per quanto riguarda il Palazzo, non era quello il senso dei milioni di ore di pianificazione che sono entrate nel Giubileo di Platino.

È probabile che la bassa profilazione di Harry e Meghan continui per il resto del fine settimana. Ad esempio, sebbene le fonti affermino che William e Kate terranno discorsi a una festa di platino sabato sera a palazzo, non vi è alcuna indicazione che Harry e Meghan parteciperanno.

“ Le previsioni di forti piogge di domenica si aggiungono ai timori che la grande festa nazionale possa avere una fine umida e un po’ confusa. “

Per ragioni simili, The Daily Beast capisce che è anche improbabile che la regina partecipi sabato a una presunta festa di primo compleanno per la figlia maggiore Lilibet al Frogmore Cottage, e ancora più probabile che una foto della regina con Lilibet, come alcuni hanno fatto. suggerito, sarà rilasciato di nuovo almeno in parte per la preoccupazione che ciò possa portare a una grande distrazione dal messaggio centrale di Jubilee, che è ovviamente: “Dio salvi la regina” e i risultati della regina Elisabetta.

La regina apparirà di nuovo in pubblico? Almeno non di sabato durante il giorno – Buckingham Palace ha detto che non parteciperà al Derby. È probabile che la principessa Anna prenda il suo posto. È un concerto da aspettare e vedere a palazzo sabato sera. Le previsioni di forti piogge di domenica si aggiungono ai timori che la grande festa nazionale possa avere una fine umida e un po’ confusa.

È stato interessante notare che la storia dice che la Regina Aveva incontrato Lillipet a un pranzo di giovedì Ha avuto origine in un’affermazione di Omid Scobey, il giornalista che ha scritto una simpatica biografia del Sussex Alla ricerca della libertà. Scooby, che si ritiene sia vicino ai Sussex e alla loro squadra ed è stato informato dai rappresentanti di Meghan durante la stesura del libro, ha detto alla festa della colazione della BBC che la regina ha finalmente incontrato il suo nome giovedì.

Da parte loro, il palazzo si rifiutò categoricamente di commentare la veridicità delle affermazioni di Scobie, anche se non ufficiali.

La verità è che, nonostante le molte opportunità di mettere Harry e Meghan in una qualsiasi delle tante permutazioni con William-Kate Charles e Camilla, i poteri intrinsecamente avversi al rischio nel palazzo hanno deciso categoricamente di non farlo.

Il fulcro del giubileo sembra essere l’individuo il cui regno è segnato, ma questo essere umano è in realtà il cavallo di Troia della più ampia istituzione della monarchia. In questo senso, il giubileo ci ha dato uno sguardo sul regno in rapida evoluzione del re Carlo III, che senza dubbio ha ricevuto un dono dal cielo quando suo fratello Andrea è caduto con il Covid, il che significa che non ha potuto assistere all’unico evento che si è svolto in esso . Fu chiamato, un servizio di chiesa del venerdì, che Carlo finì per presiedere al posto della madre malata.

Il fascino della sua festa corrisponde alla spietatezza del palazzo. Harry e Meghan hanno passato gli ultimi due anni ad attaccare la famiglia reale, quindi non dovrebbe sorprendere che l’establishment si sia vendicato trattandoli con disprezzo dissimulato.