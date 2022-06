Giochi PS Plus per PS5 e PS4 annunciati a giugno 2022

partecipazione a spingere la scatola su di me

Il PS Plus I giochi di giugno 2022 sono stati ufficialmente annunciati, e indovinate un po’? Le perdite erano accurate. ripetutamente. Quando non lo sono in questi giorni? Per essere chiari, questa è tecnicamente una serie di vittorie PS Plus di base, come viene ora chiamato. È l’ultimo aggiornamento mensile prima di quello nuovo PS Plus Extra e PS Plus Premium Classi equivalenti entreranno a far parte di questo mese, in molte regioni tra cui Nord America ed Europa.

Senza ulteriori indugi, ecco i tre giochi di giugno:

Tutti e tre i giochi saranno disponibili per il download a partire dal prossimo martedì – 7 giugno.

God of War è incluso discusso vigorosamente Negli ultimi giorni, perché il gioco è già stato reso disponibile su più servizi, tra cui Collezione PS Plus E il PS ora. È un grande gioco, probabilmente uno dei migliori giochi per PS4 di sempre, ma chi è interessato a riavviare Kratos lo avrà probabile Gioca ora.

Altrove, Naruto e Nickelodeon sono destinati a essere divisi in opinione. Entrambi sono giochi solidi, ma si concentrano sul multiplayer – e PS Plus offriva titoli multiplayer che invecchiano o faticano a rimanere rilevanti – o entrambi.

Per quanto riguarda le nostre recensioni, siamo stati molto positivi su questi titoli. nel nostro territorio Recensione di God of War PS4abbiamo messo insieme un leggendario 10/10: “God of War è un gioco speciale. La rivisitazione del popolare franchise PlayStation alza il livello in modi inaspettati, senza dimenticare i principi fondamentali che hanno reso Kratos uno dei preferiti dai fan all’inizio. Questo è una saga tentacolare per il giocatore One con un’abbondanza di segreti e una storia che ti tiene agganciato dall’inizio alla fine. Mentre prende liberamente in prestito da altri grandi dell’azione e dell’avventura, il suo stile di combattimento unico e l’eccezionale direzione artistica lo separano dai suoi colleghi immediati. Un’impresa davvero impressionante”.

Nickelodeon All-Star Brawl non è andato proprio bene, ma abbiamo ancora la nostra raccomandazione 7/10 gradi: “Questo è il migliore Super Smash Bros. clone che abbiamo mai giocato. Lo sviluppatore Ludosity si è trasformato in un combattente in piedi con Nickelodeon All-Star Brawl, ed è un’impresa che non dovrebbe essere annusata. “

Era un altro 7/10 nella nostra zona Naruto to Boruto: Recensione PS4 di Shinobi Striker: “Un’avventura frenetica e frenetica, da Naruto a Boruto: Shinobi Striker è più grande della somma delle sue parti. Nonostante parte del lavoro vocale sia piuttosto piatto con alcuni altri problemi minori, il gioco sembra reale nel suo tentativo di ricreare l’azione da Narutoe creare l’eredità del tuo personaggio personalizzato sarà sufficiente per invogliare i fan.”

Cosa ne pensate dei giochi PS Plus di giugno 2022? Come sempre, esprimi la tua opinione nella sezione commenti qui sotto e assicurati di controllare il nostro elenco completo Tutti i giochi PS Plus.