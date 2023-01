Il principe Harry rivela se è stato circonciso nel diario di “Spear”.

L’ha lasciata tutti frequentare.

Il principe Harry, 38 anni, rivelato nella sua bombaaggiuntivoRileva che nonostante le voci contrarie, lui e suo fratello, il principe William, furono circoncisi.

Il duca di Sussex ha affermato che la questione se lui e William, 40 anni, fossero stati tagliati o meno “era una questione di pubblico dominio, e in effetti di una certa curiosità pubblica”.

Scrive nel suo diario: “C’erano innumerevoli storie su libri e giornali (anche sul New York Times) su me e Willie che non eravamo circoncisi.

“La mummia lo proibiva, dicevano tutti, e mentre è assolutamente vero che la possibilità di congelamento del pene è molto maggiore se non si è circoncisi, tutte le storie sono false. Sono stato tosato quando ero bambino”.

Il principe Harry ha finalmente risposto a una domanda per tutta la vita sul fatto che sia circonciso o meno. Immagini Getty

La confessione di Harry è emersa quando ha parlato del suo congelamento alla cena prematrimoniale del fratello maggiore.

L’ex re ha condiviso che durante il viaggio gelido si era congelato le orecchie e le guance, ma ha rifiutato di menzionare che anche il suo pene ha avuto alcune reazioni negative al freddo.

Harry ha spiegato che ci sono sempre state voci secondo cui sua madre, la principessa Diana, avrebbe proibito loro di essere circoncisi.

“Quando sono arrivato a casa”, ha scritto, “sono rimasto inorridito nello scoprire che anche le mie regioni inferiori erano state decimate dal congelamento”.

“Mentre le orecchie e le guance si stavano già riprendendo, il bambino no. Stava diventando un problema giorno dopo giorno”.

Il re infetto ha usato la crema infetta di Elizabeth Arden – su consiglio di un amico, che, presumiamo, non aveva una laurea in medicina – finché non ha finalmente consultato un medico.

Ha reso pubblica la rivelazione dopo aver spiegato di essersi congelato dopo la cena pre-matrimoniale del principe William. Immagini Getty

‘Time Heals’, il professionista si sintonizza, l’organo di Harry presumibilmente guarito organicamente mentre lui e Meghan Markle Condivide due bambini, Archie, 3, e Lilibeth, 1, insieme.

“aggiuntivoIn libreria dal 10 gennaio.