La soundbar da $ 400 di Razer ha una telecamera crawler per aiutare a creare un suono surround

Razer ha utilizzato il CES 2023 per espandere la sua gamma di Scaletta dei relatori Con un modello di prima classe con subwoofer proprio. Le specifiche includono una risposta in frequenza da 40 a 20.000 Hz e un livello massimo di pressione sonora di 98 dB. Ma per coloro che preferiscono stare molto attenti con i propri dispositivi quando si tratta di privacy e sicurezza, il Razer Leviatano V2 ProÈ deludente vedere la fotocamera integrata.

Ma Razer insiste sul fatto che la telecamera a infrarossi, situata nella parte anteriore centrale delle cuffie, è tutto in nome del livello successivo di audio surround virtuale. Utilizzando l’intelligenza artificiale di tracciamento della testa, l’altoparlante può apprendere dove si trova l’utente e creare un paesaggio sonoro virtuale con l’ascoltatore come punto centrale. La tecnologia di formazione del raggio viene da Audioche ha discusso la funzione come ricerca al CES 2017 e Mostrato al CES 2022. La tecnologia consente al panorama sonoro di cambiare mentre segue mentre ti muovi.

Ciò rende la soundbar un prodotto unico, poiché Razer mira ad espandere le capacità dell’audio del computer senza riempire gli uffici domestici e le tane di gioco con altoparlanti reali. Il Leviathan V2 Pro utilizza il suono surround 7.1 virtuale di THX Spatial Audio (Razer ha acquisito THX nel 2016) e, secondo Razer, si concentra su “bassi e alti chiari e nitidi” e “profondo e amplificato” attraverso tre diverse modalità audio, che puoi Passa da uno all’altro tramite il pulsante sopra l’altoparlante.

La modalità del THX Spatial Audio Virtual Headset dovrebbe convertire il suono stereo in suono 3D, rendendolo adatto per l’ascolto di musica su Spotify, ad esempio.

Gli altoparlanti THX Spatial Audio impostano automaticamente la modalità 3D per le sorgenti 5.1 e 7.1, con Razer che vede gli utenti utilizzarli principalmente per guardare film e giocare. In una conferenza stampa, un portavoce di Razer ha affermato che la modalità viene utilizzata Interferenza costruttiva e distruttiva per mettere il suono.

La modalità audio finale non 3D viene utilizzata quando ci sono altre persone nella stanza. Il Leviathan V2 Pro non utilizza la fotocamera o il beamforming e, invece, tenta di riempire l’intera stanza di suoni.

Ma senza un otturatore fisico, non c’è modo di garantire che la fotocamera non catturi nulla. Sembra facile dimenticare in quale posizione si trova o è acceso l’altoparlante. Non dobbiamo ricordarti errori imprevisti, minacce alla sicurezza basate su telecamere o capacità latenti (come qualsiasi strumento) di danni accidentali all’hardware.

Tuttavia, aziende come Razer continuano a spingere le fotocamere che utilizzano l’intelligenza artificiale nei prodotti di consumo e incoraggiano le persone a lasciarle aperte e aperte per abilitare le loro funzionalità, come gli accessi rapidi. Esempi recenti includono la fotocamera integrata Monitor Dell 6K annunciato questa settimana e HP Dragonfly Folio G3 Il tuo laptop, che utilizza la sua webcam per oscurare automaticamente lo schermo quando ti dice di non guardare o se vede qualcuno che ti fissa alle spalle.

Esistono altri prodotti audio, principalmente cuffie, che utilizzano il rilevamento della testa senza fotocamera. Provai Cuffie per computere la sua efficacia variava notevolmente a seconda del contenuto che ascoltavi. Il tracciamento della testa creava un effetto variabile quando muovevo la testa durante l’ascolto della musica e il vantaggio dell’effetto variava a seconda dei diversi giochi. Gli altoparlanti e il subwoofer Razer hanno un compito diverso davanti a loro, tuttavia, pompando il suono all’aperto in diversi tipi di ambienti.

Il Leviathan V2 Pro farà proprio questo con una coppia di driver full-range da 2 pollici e un subwoofer da 5,25 pollici. Razer fornisce un file $ 250 Leviatano V2, che manca di tracciamento della testa ma ha THX Spatial Audio, con due driver full range (2″ x 4″), woofer (0,75″), due driver del radiatore (1,7″ x 5,3″) e un subwoofer (5,5″) ). Il set più economico del Leviathan V2 ha una fascia bassa più alta (45Hz contro 40Hz) rispetto al Leviathan V2 Pro. Entrambi hanno un equalizzatore a 10 bande regolabile nel software Synapse di Razer.

La parte posteriore dell’altoparlante ospita una porta di uscita del subwoofer, un jack da 3,5 mm e una porta USB-C 3.0. Nonostante il suo prezzo, non puoi cavartela con HDMI, poiché Razer ha progettato la soundbar per vivere sotto i monitor dei computer. Puoi anche connettere dispositivi, come un telefono, un tablet o Nintendo Switchtramite Bluetooth 5.0.

Per chi è sano con audio dotato di videocamera o nastro adesivo su di esso, Leviathan V2 Pro è l’ideale $ 400.