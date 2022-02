Il prossimo display QD-OLED di Alienware costa $ 1.299

Il prossimo monitor da gioco da 34 pollici di Alienware è il primo a venire con il nuovo pannello OLED Quantum Dot di Samsung e ti costerà $ 1.299, secondo un rapporto di Ars Tecnica. Società di proprietà di Dell Debutto dello schermo (AW3423DW) al CES Quest’anno, inizierà la spedizione questa primavera.

Siamo lieti di annunciare che il monitor da gioco Alienware 34 QD-OLED arriverà all’inizio di questa primavera per $ 1.299. Inoltre, anche le cuffie da gioco wireless Tri-Mode Alienware (AW920H) dovrebbero arrivare all’inizio della primavera per $ 199. pic.twitter.com/C4QoIGfjea – ALIENWARE (Alienware) 11 febbraio 2022

Sebbene il prezzo non sia esattamente basso, è comunque più economico di alcuni degli schermi OLED standard attualmente sul mercato. Per esempio, Monitor OLED ultrasottile LG 32″.Sebbene non sia del tutto perfetto per i giochi, ti farà risparmiare $ 3.999. Il monitor da gioco OLED da 55 pollici Alienware costa attualmente $ 2.719 AmazonE È stato rilasciato per la prima volta nel 2019 Per $ 3999: le dimensioni sono chiaramente un fattore qui, ma è comunque bello vedere uno schermo che utilizza la nuova tecnologia QD-OLED per ben meno di $ 2000.

Il display QD-OLED di Alienware offre tutti i vantaggi di un display OLED, inclusi neri profondi e contrasto intenso. L’introduzione della tecnologia Quantum Dot nel mix si traduce in livelli di luminosità più elevati con colori più vivaci: lo schermo dovrebbe occupare il 99,3% dello spazio colore DCI-P3. Ha anche una risoluzione di 3440 x 1400, una frequenza di aggiornamento di 175 Hz e una luminosità di 250 nits con Massimo 1000 lumen. Puoi anche aspettarti una velocità di risposta rapida di 0,1 ms e il supporto per la tecnologia G-Sync Ultimate di Nvidia.

Il prezzo di $ 1.299 su questo monitor Alienware ci dà un suggerimento sul tipo di prezzo che possiamo aspettarci per altri prodotti con la tecnologia QD-OLED di Samsung. Si prevede che Sony rilascerà la prima TV QD-OLED 4K in assoluto Entro la fine dell’anno, sarà interessante vedere quanto costerà.