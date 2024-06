Il regista di Elden Ring ha faticato a padroneggiare il suo gioco prima del DLC

Si scopre che tutti Lotta anche con l’estrema difficoltà di FromSotware Di software Presidente Hidetaka Miyazaki. Responsabile dello studio e creatore Anime La serie lo ha rivelato in preparazione Anello Al-Din‘S L’ombra di Erdtree DLC, ha giocato al gioco base e ha affrontato molte sfide, ironicamente, di sua creazione. Come è riuscito a vincere la partita? Usa tutti gli strumenti che il gioco ha da offrire e un po’ della visione dello sviluppatore.

La spada ad anello più ricercata ha una lunga storia

Miyazaki ha riconosciuto la sua lotta con The Lands Between in un’intervista con Guardiano Informazioni sui prossimi DLC e sul futuro di FromSoftware. “Voglio premettere questo dicendo che sono davvero pessimo con i videogiochi”, ha ammesso Miyazaki. È divertente quando si pensa a come i giochi per cui lui e FromSoftware sono diventati famosi abbiano conquistato una comunità nota per adulare la difficoltà e coniare l’odiosa frase “Diventa buonoIl regista rivela che una volta sviluppato un gioco, di solito lo affronta non come giocatore, ma prima L’ombra dell’albero ardtree Si è costretto a farlo Anello Al-Din.

Bandai Namco

Ma se Miyazaki è così pessimo con i videogiochi, come ha fatto ad avere successo? Anello Al-Din? “Il mio approccio o stile di gioco era quello di utilizzare tutto ciò che avevo a disposizione, tutto l’aiuto, ogni piccolo aiuto che il gioco aveva da offrire, e anche tutta la conoscenza che avevo come ingegnere di gioco”, afferma. Sebbene l’ultima parte relativa al design del gioco non si applichi agli altri giocatori, il gameplay di Miyazaki offre alcune ottime lezioni per chiunque colpisca un muro. Anello Al-Din: Va bene usare qualcosa se il gioco lo fornisce.

Anello Al-Din Prende la formula di Soulslike e la apre, letteralmente, sotto forma di un mondo tentacolare che i giocatori possono esplorare al proprio ritmo. Secondo Miyazaki, questo “ha abbassato la barriera all’ingresso” e ha reso il gioco più accessibile ai giocatori. Per alcuni, questo è il design aperto e l’inclusione di meccaniche simili Ceneri dell’anima (che ti consente di chiedere aiuto all’NPC) Eliminata la necessità di “git gud”. Queste persone hanno quindi iniziato ad accusare i giocatori che utilizzavano questi strumenti di non giocare nel “modo giusto” o di giocare in modalità facile. Ma con Miyazaki che gioca con gli aiuti forniti, è abbastanza chiaro che il modo giusto di giocare è quello che preferisci, e che l’argomento “git gud” non ha senso.

Miyazaki e gli sviluppatori di FromSoftware hanno creato ogni sistema con l’obiettivo di supportare i giocatori nel superare le sfide che devono affrontare, quindi non c’è niente di sbagliato nell’usarli. Questo è vero L’ombra di Erdtree Inoltre: evoca quante più ceneri cooperative e spirituali possibile per colpire i nemici a terra. Ricorda solo che è quello che farebbe Miyazaki.

