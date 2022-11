Il Regno Unito affronta un calo record del tenore di vita mentre l’aumento delle tasse si profila all’orizzonte

La Gran Bretagna sta affrontando standard di vita record

L’economia britannica è in recessione e dovrebbe contrarsi nel 2024

Quasi la metà dei 55 miliardi di sterline di inasprimento della cinghia provengono da aumenti delle tasse

L’osservatore del bilancio vede il 7% di danni al tenore di vita

Il think tank IFS afferma che la maggior parte del successo arriverà dopo il 2024

LONDRA (Reuters) – Gli esperti di bilancio del Paese hanno avvertito che la Gran Bretagna sta affrontando un calo record del tenore di vita quest’anno, poiché i redditi sono erosi dall’aumento dell’inflazione, dopo che il ministro delle finanze Jeremy Hunt ha annunciato ulteriori sofferenze con ora aumenti delle tasse e tagli alla spesa.

Nel tentativo di ripristinare la reputazione fiscale della Gran Bretagna dopo il caos causato dai piani dell’ex primo ministro Liz Truss per tagli fiscali radicali, Hunt ha delineato giovedì un piano di bilancio per fornire 55 miliardi di sterline all’anno per rivedere le finanze pubbliche.

Quasi la metà dell’inasprimento dovrebbe provenire dall’aumento delle tasse, provocando alcune proteste all’interno del partito conservatore al governo del primo ministro Rishi Sunak, che dovrà affrontare le elezioni nazionali tra due anni.

Già lottando per adattarsi alla vita al di fuori dell’Unione Europea, l’economia britannica soffriva di un’inflazione elevata e di un rallentamento dell’economia globale ancor prima che Truss causasse turbolenze nei mercati finanziari. È l’unica economia del G7 che non è tornata alle dimensioni pre-coronavirus e la crescita del reddito è stata quasi stagnante per un decennio prima della pandemia.

L’Office for Budget Responsibility ha affermato che il reddito disponibile delle famiglie diminuirà del 4,3% nell’anno fiscale in corso e del 2,8% nel 2023/24, il calo più netto mai registrato negli anni ’50.

L’ufficio del bilancio ha affermato che questa recessione di due anni spazzerà via tutta la crescita del tenore di vita negli otto anni fino al 2022.

Milioni di britannici stanno già vivendo una crisi del costo della vita. L’inflazione ha raggiunto l’11,1% in ottobre, il livello più alto in 41 anni.

Ma Hunt ha affermato che la Gran Bretagna aveva bisogno di una dolorosa terapia finanziaria per mantenere la calma tornando sui mercati finanziari negli ultimi tempi, anche se la maggior parte delle operazioni di rafforzamento della cinghia sono state ritardate fino al 2024, la data prevista per le prossime elezioni nazionali.

L’ufficio del bilancio ha affermato che il carico fiscale è sulla buona strada per raggiungere il 37,1% del PIL entro cinque anni, il livello più alto sostenibile dalla seconda guerra mondiale, rispetto al 33,1% dell’anno fiscale 2019-2020.

“La credibilità non può essere data per scontata e i numeri dell’inflazione di ieri mostrano che dobbiamo continuare una lotta incessante per abbatterla, compreso un impegno importante per ricostruire le finanze pubbliche”, ha detto Hunt al parlamento.

Hunt ha affermato che l’economia era già in recessione ed era destinata a contrarsi il prossimo anno, poiché ha lottato con le aspettative di inflazione in media del 9,1% quest’anno e del 7,4% nel 2023 prima di crollare bruscamente.

La sterlina è scesa dell’1,1% rispetto al dollaro e dello 0,5% rispetto all’euro alle 16:40 (16:40 GMT), poiché gli investitori hanno valutato l’entità della contrazione, che è apparsa più acuta di qualsiasi cosa pianificata da altre grandi economie ricche.

“Il Regno Unito rimane un posto piuttosto difficile da giudicare in questo momento”, ha affermato Marcus Brooks, chief investment officer di Quilter Investors. “Non siamo necessariamente alla fine del treno delle cattive notizie, e con il prolungato crollo che il prezzo ha portato potremmo dover aspettare un percorso discendente più sostenibile per l’inflazione”.

“ancora un passo”

L’agenzia di rating Moody’s, che il mese scorso ha avvertito che potrebbe abbassare il rating del credito britannico dopo un breve ma turbolento mandato come primo ministro, ha affermato che il piano di Hunt è “un altro passo” verso la riforma delle finanze pubbliche.

[1/8] Il cancelliere britannico dello scacchiere Jeremy Hunt, durante la dichiarazione d’autunno alla Camera dei Comuni a Londra, Gran Bretagna, il 17 novembre 2022. Parlamento britannico/Jessica Taylor/ Inserito via REUTERS

“Tuttavia, l’ambiente politico interno polarizzato e la maggiore imprevedibilità delle politiche potrebbero minare gli sforzi per raggiungere il consolidamento fiscale”, ha affermato Evan Wollman, Chief Credit Officer di Moody’s.

Jacob Rees-Mogg, un alto ministro sotto Truss, si è detto “particolarmente preoccupato” per gli aumenti delle tasse. Altri legislatori conservatori hanno sostenuto il piano.

E più persone dovranno pagare l’imposta sul reddito di base e più alta, riducendo Hunt a 125.000 sterline ($ 147.000), il minimo al quale le persone pagano l’aliquota massima del 45%. Ha anche tagliato l’indennità esentasse per il reddito da dividendi.

La soglia alla quale i datori di lavoro iniziano a pagare i contributi previdenziali sarà congelata fino al 2028, con un costo maggiore per le aziende.

Una tassa temporanea sui profitti delle compagnie petrolifere e del gas salirà al 35% dal 25% fino al 2028, e una tassa simile del 45% sarà imposta ai produttori di energia nucleare ed eolica, raccogliendo 15 miliardi di sterline l’anno prossimo.

Hunt ha affermato che la spesa pubblica crescerà più lentamente dell’economia, ma aumenterà in termini aggregati.

Una versione ridotta dell’attuale limite sui costi energetici costerebbe quasi 13 miliardi di sterline l’anno prossimo, meno della metà di quanto previsto dal ministro delle finanze Truss Kwasi-Kwarting.

Ma le pensioni e le prestazioni sociali aumenteranno in linea con l’inflazione, che è una spesa fiscale importante.

Paul Johnson dell’Institute for Fiscal Studies, un think tank, ha affermato che il vero dolore degli aumenti delle tasse e del contenimento della spesa sarebbe arrivato dopo le potenziali elezioni del 2024, sollevando dubbi sul fatto che ciò sarebbe effettivamente accaduto.

rilassati ora

La stretta fiscale è arrivata quando l’Office for Budget Responsibility ha affermato che la Gran Bretagna era già in recessione e ha previsto che l’economia si contrarrà dell’1,4% l’anno prossimo. A marzo aveva previsto una crescita dell’1,8% nel 2023.

OBR prevede una crescita del PIL dell’1,3% nel 2024 e del 2,6% nel 2025.

Il partito laburista all’opposizione ha affermato che i conservatori non sono riusciti a imparare la lezione dei precedenti tentativi di riformare le finanze pubbliche senza un chiaro progetto per la crescita economica.

La portavoce della finanza del lavoro Rachel Reeves ha dichiarato: “Questo governo ha mandato la nostra economia in una spirale apocalittica in cui la bassa crescita porta a tasse più alte, investimenti inferiori e salari in calo mentre i servizi pubblici diminuiscono”.

Hunt ha stabilito al governo due nuove regole fiscali per il governo, compreso un obiettivo di riduzione del debito come quota dell’economia entro cinque anni, un obiettivo che l’ufficio del bilancio ha dichiarato di essere sulla buona strada per raggiungere.

($ 1 = 0,8488 sterline)

Segnalazioni aggiuntive di Kaylee McClellan, Sarah Young, James Davey, Muviga M, Suban Abdullah, Farooq Suleiman, Elizabeth Piper, Alistair Smoot e Andrew MacAskill; disegni di Vincent Flassier; Scritto da William Schomberg; Montaggio di Catherine Evans

