Il rover Perseverance della NASA su Marte ha il suo rover “rock pet”.

Il rover Persevere della NASA ha raccolto un passeggero roccioso sulla superficie di Marte.

Il rover ha raccolto una “roccia da compagnia” nascosta all’interno della sua ruota anteriore sinistra che guida insieme alla Perseverance dall’inizio di febbraio. Finora, ha percorso 5,3 miglia (8,5 chilometri) con rover di perseveranza Durante la guida attraverso la sua casa a Jezero Crater Marte.

“Questa roccia non danneggia la ruota, ma durante il suo (indubbiamente accidentato!) viaggio si è aggrappata e periodicamente è apparsa nelle immagini di sinistra di Hazcam”, ha scritto Eleni Ravanis, una studentessa collaboratrice della missione NASA Perseverance dell’Università delle Hawaii a Mānoa in Modernizzazione (Si apre in una nuova scheda).

Secondo Ravanese, Perseverance ha raccolto la piccola roccia marziana il 4 febbraio, che è il 341° giorno del rover (o Sole come vengono chiamati i giorni di Marte) sul pianeta rosso. A quel tempo, Perseverance stava esplorando una formazione rocciosa chiamata “Moad” che gli scienziati ritengono sia costituita da antiche colate laviche.

Da allora, la perseveranza ha portato il masso a nord attraverso il suo sito di atterraggio, dal nome del famoso compianto L’autrice di fantascienza Octavia E. Butlerpoi verso ovest attraverso i resti un’area chiamata “Kodiak”, Resti di un ex delta a Jezero. Il rover è attualmente al centro di quella che la NASA chiama la campagna del Delta Front, scrive Ravanese, e potrebbe aver perforato la prima roccia sedimentaria su Marte.

Le rocce da compagnia del perseverante rover hanno visto alcune viste mozzafiato di Marte, inclusa quella di “Kodiak”, i resti di un antico delta, il 19 aprile 2022. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech)

“La roccia della perseveranza è ormai molto lontana dalla sua casa”, ha scritto Ravanese. “È possibile che il masso a un certo punto possa cadere lungo la nostra futura ascesa del bordo del cratere. Se ciò accade, atterrerà tra massi che ci aspetteremmo essere molto diversi da loro”.

Se ciò accade, ha aggiunto Ravanese, un futuro geologo marziano potrebbe essere un po’ confuso quando trova la roccia fuori posto.

Una vista ravvicinata della roccia da compagnia del perseverante rover su Marte sulla ruota anteriore sinistra il 26 maggio 2022. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech)

Le rocce erranti non sono estranee ai rover su Marte della NASA.

Nel 2004, rover dell’anima Raccolse quello che Ravanes descrisse come un sasso “grande come una patata” nella sua ruota posteriore destra che alla fine dovette essere spostato. Perseveranza cugino maggiore Curiosità in roaming Che celebrerà il suo decimo anniversario su Marte ad agosto, ha anche raccolto rocce da solo ruote rotte Di tanto in tanto mentre continua la sua missione speciale nel Cratere di Gale.

“Anche se non è chiaro per quanto tempo queste rocce siano rimaste in giro, tendevano a saltare dopo alcune settimane”, ha scritto Ravanese. “L’attuale Perseverance Companion sta per stabilire record per le escursioni su Marte!”

