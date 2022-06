La signora Marvel ha reinventato i poteri di Kamala Khan per darle legami più forti con l’MCU

Disney Plus La signora Marvell serie È una delle migliori voci recenti per l’MCU, ma i nuovi superpoteri live-action di Kamala Khan sono stati un punto controverso per i fan dei fumetti che sono preoccupati per la capacità dello show di tradurre materiale sorgente attraverso i media. Fumetti La cosa principale per Ms. Marvel è distruggere le cose con i suoi enormi pugni. Ma il suo multiforme “potere spirituale” è anche una metafora dei modi in cui Kamala, un’adolescente americana musulmana nata da immigrati pakistani, viaggia attraverso il mondo e il team creativo dietro di lei. La signora Marvell Anche lui voleva disperatamente far parte dello spettacolo.

Nei fumetti Marvel, Kamala sviluppa la capacità di trasformare il suo corpo in una varietà di forme in dimensioni, ma in La signora MarvellInvece, scopre di essere in grado di mostrare apparecchi luminosi fatti di luce dura. Anche se Kamala ha appena raggiunto la sua forza alla fine La signora MarvellNel primo episodio della serie, gli annunci della serie evidenziano i diversi modi in cui lo utilizzerai nel corso della stagione. Nel frattempo un atto L’ho vista fare i suoi pugni caratteristici, c’era molta attenzione nel fare cose come creare piattaforme per avanzare e lanciare scudi difensivi.

Foto: Marvel Studios

Durante una recente intervista su Podcast del film ImperoE il La signora Marvell I registi Adil Elaraby e Bilal Falah e il co-creatore di Kamala Khan, Sana Amanat, hanno svelato alcune idee che hanno reinventato i poteri tradizionali estesi di Kamala. Mentre Elaraby e Falah si sono resi conto che il capo della Marvel Kevin Feige stava cercando un nuovo adattamento della storia di Kamala piuttosto che “tradurre letteralmente i fumetti”, il duo di registi inizialmente non era sicuro di come affrontare il concetto di scarsa illuminazione in un modo che sembrava fantastico.

“Così abbiamo adattato i superpoteri, ed è stato davvero divertente perché la prima cosa che abbiamo letto è stata ‘Hard Light'”, ha detto l’arabo. “Sembrava ‘Cruel Light’, OK…questo non è proprio descritto in dettaglio.” Quindi è stato fantastico creare questa grande novità con il team degli effetti visivi”.

Secondo Falah, il loro obiettivo è sempre stato quello di rimanere fedeli spirito Di libri piuttosto che essere prezioso per i dettagli perché La signora Marvell La sua storia è simile ai libri ma diversa da loro.

“Volevamo riprendere lo spirito del fumetto – che lei non sa come usare quel superpotere – ma abbiamo ancora quei momenti in cui la mano diventa grande”, ha detto Falah. “Da un punto di vista puramente ottico, è stato davvero bello giocare con quella luce e il suo aspetto cristallino”.

Foto: Marvel Studios

Oltre al loro significato metaforico, le abilità di Kamala nei fumetti sono anche una parte importante del modo in cui si relazionano con il più ampio mondo dei supereroi in cui personaggi come Inumani hanno interpretato ruoli molto più grandi rispetto al MCU. Nei libri, Kamala appare per la prima volta in suo potere dopo essere stata esposta a una nebbia mutagena che attiva i geni disumani in agguato in persone ignare che non sanno di non essere completamente umane.

Questo stesso evento era già tipo È stato toccato in Now Canceled della ABC Agenti dello scudo E il negli umani serie che ha effettivamente posto fine alla presenza di Inumani nell’MCU (tranne Sorprendente velo nero in Doctor Strange in un multiverso di follia). Sebbene Amanat non abbia affrontato se La signora Marvell Ammetterà la colpa o rivelerà che Kamala è una di loro, ha spiegato che era importante per lo spettacolo trovare un modo per la sua eroina di avere una connessione altrettanto importante con qualcosa di più grande di lei.

“Nello stesso modo in cui il suo potere nei fumetti è stato influenzato da questo grande evento accaduto all’epoca nell’Universo Marvel, volevamo che lo show si relazionasse al potere di Kamala con qualcosa di molto più grande”, ha detto Amanat. “Sia nel MCU, ma anche collegata a una sorta di eredità, al suo passato, al suo tipo di eredità culturale, alla sua famiglia”.

Foto: Marvel Studios

Con Kamala che apparirà in Nia DaCosta meraviglie Insieme a Brie Captain Larson Marvel e Monica Rambo di Teona Paris, ha senso La signora Marvell Metterebbe la sua eroina in un posto che si inserisce organicamente nella storia Su scala più cosmica. Facendo eco alla sensazione di Elaraby e Falah che “l’essenza” dei poteri originali di Kamala sia ancora molto presente, Amanat ha detto che possiamo aspettarci di vederli “evolversi nel corso della stagione” in modi che mirano ad arrivare al cuore delle idee nei fumetti.

“Ma ci sono alcune cose davvero interessanti che accadono con i loro poteri che penso siano divertenti e strani e si muovono anche tra loro, e ne escono strani”, ha detto Amanat. “Penso che sia solo una bellissima metafora che continua a crescere ed evolversi e imparare a capire cosa significa mostrarsi come qualcun altro”.