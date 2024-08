Il Segretario alla Difesa americano ordina l’invio di un sottomarino in Medio Oriente e chiede alla portaerei di accelerare la traversata

Washington (AFP) – Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha ordinato l’invio di un sottomarino missilistico in Medio Oriente e ha chiesto al gruppo d’attacco della portaerei Abraham Lincoln di navigare più rapidamente nella regione, ha annunciato domenica il Dipartimento della Difesa.

Queste mosse arrivano in un momento in cui gli Stati Uniti e gli altri alleati stanno cercando di spingere Israele e Hamas a… Raggiungere un accordo di cessate il fuoco Ciò potrebbe contribuire a calmare le crescenti tensioni nella regione Assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh A Teheran e un alto comandante di Hezbollah a Beirut.

I funzionari si aspettavano attacchi di ritorsione da parte dell’Iran e di Hezbollah in risposta alle uccisioni, e anche gli Stati Uniti hanno rafforzato la propria presenza nella regione.

Il portavoce del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder, ha dichiarato in una dichiarazione che Austin ha parlato oggi con il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant e ha affermato l’impegno dell’America “a compiere ogni passo possibile per difendere Israele e ha sottolineato il rafforzamento dello status di potenza e capacità militare americana in tutto il mondo”. dell’Est”. Alla luce dell’escalation delle tensioni regionali.

La portaerei Lincoln, che si trovava nella regione dell’Asia-Pacifico, aveva già ricevuto l’ordine di dirigersi nella regione per sostituire il gruppo di portaerei USS Theodore Roosevelt, che avrebbe dovuto iniziare a tornare a casa dal Medio Oriente. La settimana scorsa, Austin ha dichiarato che la USS Lincoln sarebbe arrivata al Comando Centrale entro la fine del mese.

Domenica non era chiaro cosa significasse il suo ultimo ordine, o quanto velocemente la USS Lincoln sarebbe salpata per il Medio Oriente. La portaerei trasporta a bordo aerei da caccia F-35, insieme ad aerei da caccia F/A-18 che si trovano anch’essi sulle portaerei.

Ryder inoltre non ha detto quanto velocemente il sottomarino lanciamissili USS Georgia sarebbe arrivato nell’area.

Ha detto che Austin e Gallant hanno anche discusso delle operazioni militari israeliane a Gaza e dell’importanza di mitigare i danni ai civili.

L’appello arriva il giorno dopo un attacco aereo israeliano su una scuola trasformata in rifugio a Gaza, sabato mattina presto, uccidendo almeno 80 persone e ferendone quasi altre 50, hanno detto le autorità sanitarie palestinesi, in uno degli attacchi più mortali della storia della guerra va avanti da dieci mesi. Guerra Israele-Hamas.