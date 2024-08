Krafton acquisisce Tango Gameworks e Hi-Fi Rush IP da Xbox

L’editore di PUBG Krafton ha acquisito Tango Gameworks e l’IP Hi-Fi Rush da Xbox come parte di un “accordo strategico”.

La società afferma che sta lavorando con Xbox per consentire una “transizione senza soluzione di continuità” in modo che il team di Tango possa “continuare a sviluppare l’IP Hi-Fi Rush ed esplorare progetti futuri”.

Tango Gameworks è stato uno dei quattro studi Bethesda che Microsoft ha annunciato l’intenzione di chiudere a maggio. È stata fondata dal creatore di Resident Evil Shinji Mikami nel 2010 ed è stata responsabile di The Evil Within, The Evil Within 2 e Ghostwire Tokyo, prima di lanciare Hi-Fi Rush nel 2023 con grande successo di critica. Xbox ha acquisito lo studio nel 2021 come parte dell’acquisto della società madre di Bethesda, Zenimax, per 7,5 miliardi di dollari.

Nonostante l’enorme successo del gioco, Microsoft ha annunciato che avrebbe chiuso Tango Gameworks come parte dei suoi sforzi per concentrarsi su “titoli ad alto impatto”. Ha inoltre annunciato la chiusura dello sviluppatore di Redfall Arkane Austin, dello studio Alpha Dog di Mighty Doom e di Roundhouse Games.

Crafton ha affermato che l’acquisizione non avrà alcun impatto sulla disponibilità delle versioni precedenti di Tango e che rimarranno disponibili dove sono attualmente.

La società ha dichiarato in una nota: “Questa integrazione rafforza l’impegno di Crafton nell’espansione della propria presenza globale e nel rafforzamento del proprio portafoglio

Contenuti innovativi e di alta qualità. L’aggiunta di Tango Gameworks rappresenta un allineamento strategico con Krafton

“La nostra missione è ampliare i confini dell’intrattenimento interattivo.”

Krafton è una casa editrice sudcoreana nota per aver pubblicato i giochi di successo PUBG: Battlegrounds, TERA e The Callisto Protocol. Il suo portafoglio di studi include Bluehole, PUBG Studios, Striking Distance, Neon Giant e altri.

I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti. L’accordo arriva un mese dopo l’annuncio fatto dai dipendenti di Tango Gameworks Pubblico le foto dell’ultimo giorno in studio.