Il Segretario Generale delle Nazioni Unite chiede risarcimenti per la schiavitù

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto risarcimenti per gli schiavi a causa della tratta transatlantica degli schiavi, che li ha privati ​​di “istruzione, assistenza sanitaria, opportunità e prosperità”.

“Chiediamo quadri di giustizia riparativa, per aiutare a superare generazioni di esclusione e discriminazione”, ha affermato Guterres. Lo ha detto lunedìChe cade in concomitanza con la Giornata internazionale in memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi.

Ha detto: “Facciamo appello a fornire lo spazio e le condizioni necessarie per la guarigione, la riforma e la giustizia”.

Più di 12,5 milioni di africani furono trasportati con la forza sulle loro navi dai commercianti europei e venduti come schiavi. Alcuni mercanti traevano profitto dal lavoro degli schiavi. Coloro che sopravvissero ai viaggi furono mandati in fattorie in Brasile e nei Caraibi.

“Ciò ha gettato le basi per un sistema di discriminazione violenta basato sulla supremazia bianca, che risuona ancora oggi”, ha detto Guterres. “I discendenti degli africani ridotti in schiavitù e le persone di origine africana continuano a lottare per la parità di diritti e libertà in tutto il mondo”.

Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lo scorso anno affermava che i paesi potrebbero prendere in considerazione risarcimenti finanziari per la riduzione in schiavitù delle persone di origine africana, ma riconosceva che il processo di presentazione di azioni legali e di identificazione di vittime e autori era complesso.

“Secondo il diritto internazionale dei diritti umani, il risarcimento per qualsiasi danno economicamente valutabile, come appropriato e proporzionato alla gravità della violazione e alle circostanze di ciascun caso, può anche costituire una forma di riparazione”. Secondo il rapporto Rilasciato a settembre.

“Nel contesto dei torti storici e dei danni inflitti a seguito del colonialismo e della schiavitù, valutare il danno economico può essere molto difficile a causa del lungo periodo di tempo trascorso e della difficoltà di identificare i colpevoli e le vittime”, afferma il rapporto.

Hilary Beckles, presidente della Commissione per le riparazioni della Comunità dei Caraibi (CARICOM), ha fatto eco ai commenti di Guterres.

“Questo è il movimento che segnerà finalmente la vittoria collettiva dell’umanità, la vittoria del bene sul male”, ha detto Pickles. Secondo Reuters. La Commissione per le riparazioni dei Caraibi è stata istituita per perseguire le riparazioni da parte delle ex potenze coloniali come Portogallo, Francia e Gran Bretagna.