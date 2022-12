Un tribunale turco condanna al carcere con interdizione politica il rivale di Erdogan

Il sindaco di Istanbul è stato condannato a 2 anni e 7 mesi di carcere

Imamoglu è stato accusato di aver insultato a parole funzionari pubblici

È visto come un forte potenziale candidato alle elezioni del 2023

Sostenitori che scandiscono slogan davanti alla sede del comune

ISTANBUL (Reuters) – Un tribunale turco ha condannato mercoledì al carcere il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu e ha imposto un divieto politico al politico dell’opposizione visto come un forte potenziale sfidante del presidente Tayyip Erdogan alle elezioni del prossimo anno.

Imamoglu è stato condannato a due anni e sette mesi di reclusione insieme a un divieto, entrambi i quali devono essere confermati da una corte d’appello, per aver insultato funzionari pubblici in un discorso pronunciato dopo aver vinto le elezioni municipali di Istanbul nel 2019.

La polizia antisommossa era di stanza fuori dall’aula del tribunale nella parte asiatica della città di 17 milioni di abitanti, anche se Imamoglu ha continuato a fare affari come al solito e ha archiviato i procedimenti giudiziari.

Nel suo municipio dall’altra parte del Bosforo, sul lato europeo di Istanbul, ha detto a migliaia di sostenitori che la sentenza rappresentava una “profonda violazione legale” che “prova che oggi non c’è giustizia in Turchia”.

Ha detto che gli elettori risponderanno alle elezioni presidenziali e parlamentari previste per il prossimo giugno.

Il voto potrebbe presentare la più grande sfida politica finora per Erdogan, che sta cercando di estendere il suo governo per un terzo decennio di fronte a una valuta al collasso e a un’inflazione dilagante che ha spinto il costo della vita per i turchi più in alto che mai.

L’alleanza a sei partiti di opposizione non ha ancora approvato il proprio candidato presidenziale e Imamoglu è stato presentato come uno dei principali potenziali contendenti per candidarsi contro Erdogan.

Kemal Kilicdaroglu, capo del Partito popolare repubblicano di opposizione di Imamoglu, ha dichiarato di aver interrotto una visita in Germania ed è tornato in Turchia in risposta a quella che ha definito una “grave violazione della legge e della giustizia”.

Vedant Patil, vice portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha affermato che il Dipartimento di Stato americano è “turbato e profondamente deluso” dalla sentenza. “Questa sentenza ingiusta contraddice il rispetto dei diritti umani per quanto riguarda le libertà fondamentali e lo stato di diritto”, ha aggiunto.

“un giorno molto triste”

[1/5] Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu e sua moglie Dilek siedono nel suo ufficio mentre un tribunale turco condanna Imamoglu, un popolare rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan, a più di due anni di prigione e impone il divieto politico di insultare i funzionari pubblici, a Istanbul, Turchia, Dicembre. 14, 2022. Reuters/Umit Bektas

Il relatore del Parlamento europeo sulla Turchia, Nacho Sánchez Amor, ha espresso la sua incredulità per la sentenza “inimmaginabile”.

“La giustizia in #Turchia è in uno stato di catastrofe, grossolanamente utilizzata per scopi politici. Giornata molto triste”, ha scritto su Twitter.

Imamoglu è stato perseguito per un discorso pronunciato dopo le elezioni di Istanbul quando ha affermato che coloro che hanno annullato il voto delle primarie – in cui ha sconfitto di misura un candidato del Partito per la giustizia e lo sviluppo di Erdogan – sono stati “pazzi”. Imamoglu afferma che questa osservazione è stata una risposta al ministro dell’Interno Süleyman Soylu per aver usato lo stesso linguaggio contro di lui.

Dopo che i risultati preliminari furono annullati, vinse comodamente il ballottaggio, ponendo fine al dominio di 25 anni dell’AKP e dei suoi predecessori islamisti nella più grande città della Turchia.

Il risultato delle elezioni del prossimo anno è visto come la capacità del CHP e di altri partiti di opposizione di unirsi attorno a un unico candidato per sfidare Erdogan e il Partito per la giustizia e lo sviluppo, che governa la Turchia dal 2002.

Erdogan, che è stato anche sindaco di Istanbul prima di assumere il controllo della politica nazionale turca, è stato brevemente incarcerato nel 1999 per aver recitato una poesia che un tribunale ha giudicato incitamento all’odio religioso.

Selahattin Demirtas, l’ex leader incarcerato del Partito Democratico del Popolo (HDP) filo-curdo, ha scritto su Twitter che Imamoglu dovrebbe essere rinchiuso nella stessa prigione di Erdogan in modo che possa finalmente proseguire il suo cammino verso la presidenza.

Una pena detentiva o un divieto politico nei confronti di Imamoglu dovrà essere confermata nelle corti d’appello, il che potrebbe portare a un’estensione dell’esito del caso oltre la data delle elezioni.

I critici affermano che i tribunali turchi sono soggetti alla volontà di Erdogan. Il governo afferma che la magistratura è indipendente.

Temusin Koprulu, professore di diritto penale all’Università Atilim di Ankara, ha detto a Reuters dopo il verdetto.

Segnalazioni aggiuntive di Ecji Toksabay e Hüseyin Hayatcifer ad Ankara, Hamira Pamuk a Washington e Darren Butler a Istanbul. Scritto da Darren Butler e Dominic Evans; Montaggio di Gareth Jones e William Maclean

