Perché hai bisogno di aumentare la gioia nei raid

immagine dello schermo : L’azienda Pokémon / Kotaku

Raid di Terra V Pokemon scarlatto E il Viola È un affare basato sulla squadra, e parte di quel lavoro di squadra deriva dall’uso degli applausi, una serie di comandi esclusivi di queste battaglie a quattro giocatori sparse nella regione di Paldea del gioco. Tuttavia, nelle mie esperienze con i rando online, spesso mi ritrovo l’unica cheerleader del gruppo, mentre i miei compagni di squadra continuano a fare danni; Ciò ha comportato la rottura di alcuni wipe nei raid di livello superiore. Anche se estremamente comune, questo tipo di gameplay di soli danni non è sostenibile. Parliamo del perché gli applausi sono così importanti e perché anche i giocatori più offensivi dovrebbero usarli.

Prendi il tuo megafono

I raid Tera ti danno tre diverse abilità di tifo e ogni giocatore può tifare solo tre volte per raid. Poiché le squadre raid hanno quattro giocatori, si tratta di un massimo di 12 usi. “guarigione!” , che dà a tutti un recupero di salute di tutto rispetto. I raid di Terra sono costruiti attorno a spingere e tirare i cambiamenti delle statistiche e costruire le difese nemiche, tutto ciò accade mentre un timer esegue lentamente il conto alla rovescia fino al momento in cui la tua squadra verrà espulsa dalla tana del boss del raid. Capire come i canti ti aiutano a sfruttare al massimo il poco tempo che hai pur essendo una risorsa limitata è fondamentale per avere successo in battaglie difficili Come l’evento Charizard che avverrà alla fine di questa settimana.

“Tutti fuori!” e “Tieniti forte!” È una buona idea usarlo appena fuori dal cancello, in quanto consentirà alla tua squadra di colpire più duramente e difendersi dagli attacchi più potenti del leader dell’incursione. Questa capacità di sopravvivenza apre più finestre ai giocatori per utilizzare la funzione “Guarisci!” Perché i raid tera non consentono di curare gli oggetti. Mentre alcuni Pokémon specifici possono anche usare attacchi come Heal Pulse per curare i compagni di squadra durante queste battaglie, puoi “Heal up!” È il tuo metodo principale di cura nei raid e ha un effetto a livello di squadra che può dare a tutti uno o due turni prima che siano di nuovo in pericolo.

Il tiro alla fune basato sulle statistiche deriva dalla capacità dei boss di Terra Raid di eliminare periodicamente i buff delle statistiche. In quanto tale, questo uso iniziale di “Go all out!” e “Tieniti forte!” Ti darà solo un breve periodo di maggiore attacco e difesa. Ma i raid di Terra riguardano i soft reset e la riapplicazione di quei vantaggi, motivo per cui gli applausi non possono essere attribuiti a un solo giocatore. Una squadra coordinata di quattro persone deve a turno occuparsi del tifo, perché ogni giocatore ottiene solo tre usi durante una battaglia. Non sono tre di ogni applauso, sono tre applausi, punto.

Il mio Raichu è più adatto a infliggere danni ingenti a questo Cloyster, ma mi prendo comunque del tempo per sostenere la mia squadra con un applauso. immagine dello schermo : L’azienda Pokémon / Kotaku

Il tempo è prezioso

Questo è stato il problema più grande che ho riscontrato durante la raccolta online per raid di alto livello. Se non sono in una chiamata Discord con gli amici, spesso mi ritrovo con tre persone che non sono disposte a passare dalla loro lista di attacco alla lista di tifo, il che mi appesantisce in un ruolo di supporto, anche se il mio Pokémon scelto è quello che infligge più danni del gruppo. Sono più che felice di buttare via cure e guarigioni, ma poiché il boss aumenta le difese più potenti man mano che il raid procede, spesso mi ritrovo a dover smettere di attaccare e lanciare tutte e tre le mie cure in una sola volta solo per mantenere i miei compagni di squadra sul campo perché non sono pronti a farlo da soli.

Oltre a essere uno spreco di risorse, chiunque debba trascorrere gran parte del proprio turno usando applausi è una perdita di tempo prezioso. Coordinare gli attacchi e il team building è importante, ma usare saggiamente il tuo tempo limitato mentre fai irruzione sulla Terra è forse la chiave più importante per il successo. Ogni volta che un membro della squadra scende in battaglia, una grossa fetta di tempo viene sottratta all’orologio del raid, e se un giocatore smette di fare tutte le cure, è limitato dai propri tempi di attesa e tre usi totali. Quando un raid boss sferra potenti attacchi durante questi intervalli di tempo tra i turni di guarigione, può (e inevitabilmente lo farà) trasformarsi in un membro della squadra che sviene, una penalità per il tempo di raid e attendere diversi secondi preziosi per rianimarsi.

I team intelligenti possono evitare questa catena di fallimenti mantenendo la consapevolezza della salute di ciascun membro del gruppo e completando le persone di conseguenza. La guarigione sarà più facilmente disponibile durante il combattimento se la responsabilità del tifo non è posta su una sola persona. Chiunque intervenga al momento opportuno per contribuire personalmente al tifo eviterà il problema del tempo di recupero e si tradurrà in tempi di tifo più ottimizzati durante il raid.

Molte incursioni di Terra ruotano attorno al pensare in piedi e sotto pressione, e sapere quando il tifo sarà il miglior uso del tuo ruolo è una buona mazza nella tua borsa. Quando necessario, i canti possono anche fungere da buone alternative al tentativo di attaccare quando il tuo Pokemon ha un effetto di stato come il sonno o il disorientamento. Nelle normali battaglie, a volte può essere utile superare queste condizioni debilitanti, poiché i Pokémon possono svegliarsi o uscire dalla loro confusione e attaccare normalmente.

Ma in Terra Raid, il tempo è denaro e se riesci a ottenere più valore da ogni turno, la posizione della tua squadra in battaglia sarà migliore per questo. Quando i miei Pokemon si sono confusi, mi sono preso il tempo di usare uno o due applausi, piuttosto che rischiare di farmi del male e perdere tempo prezioso. Ciò ha contribuito a cambiare le sorti delle battaglie risparmiando secondi preziosi che sarebbero stati persi se i Pokémon avessero subito danni.

Anche il più grande commerciante di danni non sta facendo la sua parte se non fa il tifo a sua volta. immagine dello schermo : L’azienda Pokémon / Kotaku

Siamo tutti supportati ora

Alla fine, usare i tuoi incantesimi non è così eccitante come sferrare un attacco superefficace, ma sono così essenziali per il successo nei terra raid di alto livello che rendono la vittoria quasi impossibile se la loro applicazione non è un lavoro di squadra . Quindi, se hai effettuato l’accesso a Pokemon scarlatto E il Viola E unisciti ai raid online, inizia a usare i tuoi applausi e vedrai rapidamente come possono aiutare la tua squadra a superare la tempesta ed emergere vittoriosa dall’altra parte. Tu e il tuo team sarete contenti di averlo fatto.