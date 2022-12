Joe Burrow contro Tom Brady: perché la giovane star dei Bengals ricorda alcune capre

Cincinnati – È inevitabile. Un quarterback veniva fuori ogni pochi anni e veniva chiamato “Il prossimo”. Tom Brady. La valutazione, ovviamente, è completamente ingiusta nei confronti di qualsiasi giovane giocatore e le probabilità che qualsiasi quarterback giochi in 10 Super Bowls come Brady è incredibile.

Ma poi una telefonata di Kevin Faulk gli ha dato più validità che esagerazione.

Folk ha giocato 12 stagioni con Brady nel New England, vincendo tre Super Bowls e prendendo 310 contrasti mentre si recava alla Patriots Hall of Fame. I due sono rimasti amici dal ritiro di Volk più di dieci anni fa, e parlano molto, soprattutto delle loro famiglie, ma a volte del calcio.

Nell’autunno del 2018, la chiamata era tutta sul calcio. Folk è recentemente tornato alla LSU, la sua alma mater, come direttore dello sviluppo dei giocatori. E il giocatore che ha visto svilupparsi più velocemente di chiunque altro è stato il quarterback che si è trasferito dall’Ohio State.

Gran parte di ciò che Volk ha visto Joe Burro Brady ne ha parlato. vantarsi. comando. Lettore CD. Durata. Intero. Fulk ha dovuto dire al suo amico che questa volta, il Il prossimo Tom Brady Potrebbe essere sulla buona strada.



Kevin Faulk conosce molto bene Tom Brady, dopo aver vinto tre Super Bowls nel New England. (Gregory Shamus/Getty Images)

“Abbiamo avuto un paio di conversazioni all’inizio”, ha detto Volk. “Una cosa su Tom, una volta che gli dici qualcosa, credimi, ci presterà attenzione. Ti garantisco che ha visto suonare Joe Borough.”

Brady guarderà Burrow giocare di persona domenica al Raymond James Stadium di Tampa mentre condividono il campo per la prima volta e forse solo quando affronteranno i Buccaneers 6-7 9-4 Bengali.

Nessuno sta suggerendo che Burrow meriti di essere visto alla pari di Brady in termini di risultati. Burrow potrebbe continuare a scrivere una delle più grandi carriere di tutti i tempi e ancora non ottenere tutto ciò che Brady ha ottenuto. Sette titoli del Super Bowl, cinque MVP del Super Bowl, tre MVP della lega, 15 Pro Bowl e la maggior parte delle vittorie, yard passate, touchdown, tentativi e completamenti in NFL Data.

I paralleli qui vivono nel potenziale. Sono visti da persone che conoscono o hanno giocato con entrambi. Attraverso i loro occhi, la possibilità che Burrow sia il “prossimo Brady” è al centro dell’attenzione.

Nessuno meglio di Volk capiva il giovane Brady e il giovane Burr. In vari momenti della sua vita, li ha visti passare entrambi da sconosciuti a eroi.

Per Brady, è stata la 199a scelta e una carriera universitaria in cui ha condiviso del tempo con Drew Henson al Michigan. Per Burrow, è stato il quarterback di una piccola città che è passato dall’Ohio State dopo essere arrivato terzo nella classifica di profondità dietro JT Barrett e Dwayne Haskins.

La somiglianza iniziale è arrivata nel modo in cui hanno affrontato le loro squadre.

“Gli ci è voluto del tempo (a Brady) per vincere negli spogliatoi”, ha detto Faulk. “Ma puoi vedere che si sta evolvendo, solo essere lui. Non ha mai provato a cambiare nulla. Si è solo fatto il culo”.

Quasi due decenni dopo, Falk ha visto Burrow arrivare nel 2018 e il sentimento era simile.

“Era un po’ come Tom”, ha detto Volk. “Joe è venuto molto tranquillamente. Non ha detto molto. Ma si vedeva dalle sue azioni per tutto il tempo che era lì, anche le prime settimane. Il primo giorno è uscito con uno dei ragazzi più simpatici della squadra. Quindi dici: “Va bene, va bene, è vero”. questo è buono.’ Poi il giorno dopo, esce con uno dei ragazzi della squadra con cui non penseresti che uscirebbe. E tu sei tipo “Whoa, okay”. Sono un ex giocatore. Noto queste cose. Sto guardando.”

La gente aveva un talento per l’epoca e la naturale capacità di comunicare all’interno del team sembrava familiare. Quindi, una volta che si instaura la competitività ossessiva, emerge una delle piste più ovvie.

“Questa è una qualità che hanno con cui puoi confrontarli”, ha detto Volk.

Folk potrebbe essere uno dei primi a notare la connessione distintiva dovuta alla sua traiettoria di carriera, ma non sarà l’ultimo. per Ted Krassche ha giocato le sue prime quattro stagioni con Brady nel New England dal 2016 al 19, è arrivato a Cincinnati questa bassa stagione e ora ha 13 partite in programma con Burrow, e quel primo contatto non può andare storto.

“Un atteggiamento killer ossessionato dal voler essere il migliore”, ha detto Karras, che ha vinto il Super Bowls con Brady del New England. “Penso che sia interessante che entrambi abbiano un ottimo rapporto con le loro squadre e compagni di squadra. È una specie di contrasto che viene da Tom, che ha 45 anni, e la grande star di Joe, che ha 25 anni ed è la star. Sembra diverso dalla squadra, è fantastico. Molto. Lui è l’uomo, ma il ragazzo ha la nostra età.”

Chris ha visto Brady come una “personalità più grande della vita” quando un giovane giocatore si è unito a una squadra guidata dal più grande di tutti i tempi.

attaccare il predicatore Alex Capa, il personaggio ha avuto una dinamica simile. Era una scelta al draft per il terzo round da Humboldt State, appena iniziato a farsi valere nella sua terza stagione quando Brady è arrivato a Tampa Bay. Hanno trascorso due stagioni insieme e hanno vinto un Super Bowl prima che firmasse per proteggere Burrow con i Bengals quest’anno.

L’atteggiamento ossessivo e la comunicazione con i suoi compagni di squadra che si manifestano entrambi in modo molto specifico agli occhi di Kappa.

“Sono persone molto diverse, ma sono entrambi molto fiduciosi e grandi leader che tengono tutti preparati”, ha detto Capa. “Dipende davvero dalla preparazione. Non succede per caso. Questi ragazzi sono bravi per il modo in cui si preparano. Ci mettono sempre in un’ottima posizione per avere successo”.



Alex Capa protegge Tom Brady da Aaron Donald nella partita del 2021 con i Buccaneers. (Robert Hanashiro/USA Today)

Nessuno ha avuto più successo di Brady, che ha avuto solo una stagione da titolare in cui non ha ottenuto vittorie a due cifre. Avrà un secondo se Boro e i Bengals lo batteranno domenica. La vittoria di Cincinnati ha significato anche una seconda stagione consecutiva di vittorie a doppia cifra per Boro.

Quando la partita è in gioco, entrano in gioco per entrambi tutte le ossessioni, la competitività e le relazioni con i compagni. È così che sei conosciuto come un vincitore.

“Joe sta facendo un ottimo lavoro avendo un ottimo rapporto con tutti qui ed essendo chiamato e pronto a partire”, ha detto Karras. “Questa è la persona che vuoi con la palla in mano quando si tratta di giocare sulla linea di porta”.

Andrew Whitworth non ha interpretato Burrow o Brady. Ma avendo passato anni a combattere Brady nella AFC e comprendendo le dinamiche e la cultura degli spogliatoi così come qualsiasi giocatore di football, sa esattamente perché il gioco è stato modellato a immagine di Brady. Conosci Burrow da lontano mentre lo guarda guidare la LSU, la Whitworth University, in una delle più grandi stagioni nella storia del football universitario nel 2019.

Un record perfetto e un campionato nazionale sono stati solo l’inizio della loro relazione. Dopo che Boro si è strappato l’ACL ed è rimasto bloccato a Los Angeles dopo un intervento chirurgico nel 2020, Whitworth si stava riprendendo da un infortunio al ginocchio e lo ha invitato a casa sua per guardare il calcio della domenica a dicembre per i loro compleanni.

Vai più a fondo La sua umanità parla da sola: Andrew Whitworth di Rams chiude il cerchio con Bengals, Joe Burrow e la carriera di cura

Ha visto la connessione in quel momento nel loro trucco mentale.

“Non vuoi mai mettere le cose sui giocatori come certi giocatori”, ha detto Whitworth durante una recente apparizione su “Good Morning Football” di NFL Network. “Ho sentito persone chiamare se è (Peyton) Manning e Brady e tutti questi giocatori diversi, ma quando ero vicino a lui, il ragazzo che è venuto da me era solo Tom perché la dinamica che ha quando parla di calcio parlando sulla vittoria, senti solo che quello che dice è la verità. Mi ha raccontato alcune storie su di lui che era alla LSU e stava attraversando il processo di bozza. A quel tempo, avevo appena avuto un MCL e PCL strappati e lui aveva solo uno strappo ACL e noi eravamo seduti a guardare le partite della NFL, cercando di inginocchiarmi nella mia sala pesi per fare dei sollevamenti Dopo aver finito di parlare con lui perché ero tipo, “Questo ragazzo è così stimolante, voglio giocare infortunato per lui in questo momento”.

“Penso solo che abbia un’aura rara su di lui che sarà un calciatore speciale per molto tempo. Non solo è un calciatore speciale, ma fa alzare il livello anche ai ragazzi intorno a lui nel modo in cui giocano. “

Big White parla di Joe Boro! 🧡 “Penso che sarà un calciatore speciale per molto tempo, e ha anche i ragazzi intorno a lui che migliorano il loro gioco”. #Questo è il mio QB pic.twitter.com/xOLIIxBUMK – Cincinnati 💔 (@CincyProblems) 6 dicembre 2022

C’è un altro punto di vista nei confronti Brady-Buer, un’esistenza stretta e frustrante con cui il coordinatore difensivo del Bengala Lou Anarumo ha convissuto per la maggior parte di un decennio.

Due volte all’anno Anarumo ha avuto a che fare con Brady come allenatore difensivo e coordinatore per il delfini Per sei stagioni è andato 4-8 vs.

Poi, un anno dopo l’arrivo di Anarumo a Cincinnati, si presentò Burroughs. E anche se non è stata una battaglia di vittorie e sconfitte, Burrow ha avuto alcuni giorni e settimane difficili nel campo di addestramento mentre Anarumo cerca di accelerare la difesa di quell’anno.

“Vedo solo come sono sul campo e penso che il loro stile sia simile”, ha detto Anarumu. “Si tratta di calcio, si tratta di vincere, si tratta di fare le cose che servono per vincere. Sono entrambi grandi giocatori”.

Anaromu ha dovuto affrontare Brady W Patrioti Nell’apertura della stagione 2014 con il debuttante Will Davis che ha iniziato come cornerback per i Dolphins. Senza dubbio il suo messaggio a Davis quel giorno risuonerà nell’angolo in salita Cam Taylor Brett Quando ha iniziato la sua sesta carriera domenica contro Brady.

“Ho detto: ‘Will, ti guarderà, si leccherà le dita e ti lancerà la palla ad ogni partita. Quindi preparati. Anarumu ha detto che la palla sta arrivando. Ed è quello che è successo. Lui sa cosa sei tutto il tempo. Ha visto tutto e ha fatto tutto. Quindi dobbiamo essere al meglio, e i giocatori che entrano in gioco devono essere al meglio quando giochi contro un ragazzo del genere. Non mi interessa quali siano i loro numeri”.

Sono passati solo 16 mesi da quando Anarumo ha avuto un altro confronto meno intenso con Brady. La partita di apertura della stagione 2021 è stata a Tampa. Ovviamente ha visto Brady continuare a eccellere in TV, ma guardarlo in campo durante gli allenamenti pre-partita quella sera lo ha sbalordito.

“Non riuscivo a credere a come la palla gli stesse ancora sfuggendo di mano”, ha detto Anarumu. “Sembrava fosse il 2011 o il ’12, quando quella fu la prima volta che lo vidi. Semplicemente fantastico, davvero. La velocità con cui la palla esce dalla sua mano e la precisione che ha sempre, è Tom Brady. Capisco il miglior quarterback per giocare a questa partita.” Assolutamente “.

All’inizio di questa estate in ritiro e pre-stagione, Volk è stato allenatore-allenatore per gigantiche i Bengals hanno affrontato nella loro seconda partita di preseason. Burrow si stava ancora riprendendo dall’appendicectomia e probabilmente non avrebbe giocato comunque, ma gli diede comunque la possibilità di riconnettersi con Faulk.

“Era come se fosse ancora alla LSU”, ha detto Folk. “È venuto da me e mi ha abbracciato, abbiamo parlato e mi ha detto: ‘Ti amo, amico. Grazie di tutto'”. Era ancora Joe. Ed è quello che vuoi vedere. Capisce dove si trova, capisce cosa sta facendo e spinge gli altri in avanti “.



Il Ted Karras Center afferma che sia Joe Borough che Tom Brady hanno un “atteggiamento omicida ossessionato dal voler essere i migliori”. (Jerome Miron/USA Today)

A volte, quei colpi si abbattono sulla schiena degli avversari. Domenica sarà uno di quei momenti. Questo sarebbe il primo incontro tra Borough e Brady, ma sarebbe anche l’ultimo tra Brady e Brady.

Brady ascolta i paragoni e trova sempre un modo per schiacciarli. Ma non sarebbe il caso di un giovane quarterback che insegue capre su una montagna, sarebbe Brady che cerca di impedire la salita di Burrow e rallentare la sua discesa.

Brady non andrà testa a testa con Burrow in campo, ovviamente, ma lo vedrà come almeno tre ore di competizione testa a testa.

“Sicuramente ci presta attenzione”, ha detto Volk. “Questo è quello che fanno i concorrenti. È qui che ottengono il loro vantaggio competitivo. Stanno cercando di ottenere un vantaggio da qualche parte, in un modo o nell’altro. Tommy è un po’ più grande ora, quindi deve trovare quel vantaggio da qualche parte. Dovrebbe provare a trovarlo”.

(Foto in alto di Joe Burrow: Chris Graythen/Getty Images)