Il telescopio spaziale James Webb scopre giovani stelle nella Nebulosa di Orione

Stelle appena nate ancora avvolte in bozzoli di polvere e gas sono state rivelate in una nuova immagine della famosa Nebulosa di Orione catturata dal telescopio spaziale James Webb.

La foto è stata scattata domenica (11 settembre) con Telescopio spaziale James Webb Lo strumento NIRCam di NIRCam rivela dettagli senza precedenti di Nebulosa di Orione È una nota regione di formazione stellare che può essere vista anche ad occhio nudo. Le strutture fini nelle dense nubi di polvere e gas che compongono la nebulosa in primo piano nell’immagine appaiono molto più chiaramente che nell’immagine precedente scattata dal predecessore di Webb, Telescopio spaziale Hubble .

La nebulosa che si trova nel cielo notturno in Orione Appena a sud della cintura degli arcieri, presenta un muro di gas denso e polvere noto come Orion Bar. All’interno di questa striscia ci sono fotoni attivi da stelle Nel cluster trapezio (nell’angolo in alto a destra dell’immagine) si mescola con una nuvola molecolare, provocando complesse reazioni ionizzanti. Al centro della fascia, la stella Theta2 Orionis A (o θ2 Ori) brilla luminosa con distintivi picchi di diffrazione che sono un effetto collaterale del design a specchio del telescopio spaziale James Webb.

Il James Webb Space Telescope rivela la Nebulosa di Orione con dettagli senza precedenti. (Credito immagine: NASA, ESA, CSA, riduzione e analisi dei dati: PDRs4All ERS Team; elaborazione grafica di S. Fuenmayor e O. Berné)

La foto rivela anche stelle appena nate in diverse fasi del loro sviluppo. Verso l’angolo in alto a sinistra di Theta2 Orionis A, all’interno della barra, c’è una giovane stella che si forma all’interno di una sfera, un velo di polvere e gas che è collassato insieme sotto l’influenza della forza gravitazionale per dare origine alla nuova stella. Sul lato destro, sotto la massa del trapezio, c’è una stella avvolta in un bozzolo di materiale planetario che viene eroso dai forti raggi ultravioletti delle stelle del trapezio.

immagine 1 Da 3 Un'immagine della Nebulosa di Orione presa dal telescopio spaziale Hubble a destra e una dal telescopio spaziale James Webb a sinistra. (credito immagine: NASA, ESA, CSA e PDRs4All ERS Team; Elaborazione delle immagini di Olivier Bernet. / NASA / STScI / Rice University / C. Odell ) La Nebulosa di Orione vista dal vecchio telescopio spaziale Spitzer (a sinistra) e attraverso gli occhi del telescopio spaziale James Webb (a destra). (credito immagine: NASA, ESA, CSA e PDRs4All ERS Team; Elaborazione delle immagini di Olivier Bernet. / NASA / Jet Propulsion Laboratory-Caltech / T. Meggeth ) La Nebulosa di Orione attraverso gli occhi del telescopio spaziale James Webb. (credito immagine: NASA, ESA, CSA, riduzione e analisi dei dati: PDRs4All ERS Team; S. Fuenmayor .elaborazione grafica )

La stella in questa immagine, chiamata HST-10, è una delle circa 180 giovani stelle con “dischi di fotoevaporazione” rilevate nella Nebulosa di Orione, hanno detto gli scienziati. dichiarazione .

L’immagine, creata sovrapponendo più immagini scattate con diversi filtri, rivela filamenti contorti di polvere e gas ricchi di idrocarburi.

Immagine di confronto scattata con Telescopio Spaziale Spitzer L’ex Osservatorio a infrarossi della NASA mette in evidenza i progressi tecnologici compiuti con il James Webb Space Telescope e l’impressionante livello di dettaglio fornito dal nuovo telescopio.