Quinta Bronson ha dovuto saltare Jimmy Kimmel per accettare l’Emmy

Quinta Bronson ha fatto alzare il pubblico quando ha detto Ha vinto il suo primo Emmy – Ma in a lei Presentato durante il momento è stato Jimmy Kimmel, che ha finto di essere privo di sensi ed è rimasto a terra mentre ha accettato il suo premio come parte di uno scherzo intenzionale che ha finito per infastidire alcuni spettatori.

Kimmel ha presentato il premio per la scrittura eccezionale per una serie comica con Will Arnett, che lagna Kimmel sul palco Kimmel ha scherzato sul fatto che Kimmel “è entrata in magri margarita” al bar del palco dopo aver perso in una lezione precedente.

distanza “Abate Elementare” Annunciato vincitore, creatore e protagonista della scrittura del pilot della popolare sitcom, Kimmel è rimasto a terra alla base dell’asta del microfono. Rimase lì per tutto il discorso di accettazione di Bronson e durante la pausa pubblicitaria, quasi due minuti in totale.

colpi Un partecipante alla festa ha condiviso che Arnett ha tirato fuori il corpo di Kimmel dal palco alla fine del segmento.

Bronson, imperturbabile, ha usato il suo tempo limitato per ringraziare Squadra elementare di Abbotte la sua famiglia e il marito, ma non senza scavare in Kimmel: “Jimmy, svegliati. Ho vinto!”

Kimmel è rimasta fuori dalla telecamera per tutta la durata del discorso di Bronson, che è durato circa un minuto.

Dopo dietro le quinteBronson ha affrontato il momento, dicendo “non mi ha infastidito troppo”, aggiungendo che Kimmel è stato uno dei primi sostenitori e “Abbott Elementary”.

“Domani probabilmente sarò arrabbiato con lui. Sarò nel suo show mercoledì, quindi potrei prenderlo a pugni in faccia”, ho scherzato.

Questa sarà l’ultima volta che Bronson apparirà sul palco lunedì. “Ted Lasso” ha battuto “Abbott Elementary” nella categoria Outstanding Comedy, la sua seconda vittoria in altrettanti anni.

Sebbene la vittoria di Bronson sia stata ampiamente celebrata – “Abbott Elementary” è stato un enorme successo, ABC è stato un enorme successo. La commedia di maggior successo Anni fa, molti spettatori hanno rimproverato Kimmel per non aver rinunciato ai riflettori, specialmente per una donna di colore che ha accettato il suo primo Emmy. (Kimmel, nel frattempo, ha Consigliato Per 18 Emmy e ne ha vinti due dal 2012.)

La sociologa Nancy Wang Yuen, che studia razza nell’industria dell’intrattenimento, si è congratulata con Bronson per la Abbott Elementary, il cui cast è principalmente nero e ambientato nella Philadelphia Public School sottofinanziata. Ma non ha pensato molto alla battuta di Kimmel: “E il presentatore Jimmy Kimmel, alzati, non è divertente e maleducato”, Yuen cinguettare.

Ernest Owens, editore itinerante di Philadelphia Magazine, ha detto di essere stato infastidito da Kimmel, che Egli ha detto Stava “cercando di distrarre” dalla vittoria di Bronson.

Nel frattempo, Bronson tornerà con l’attesa seconda stagione di Abbott Elementary il 21 settembre.