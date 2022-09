Futures Dow: le azioni crollano su richiesta per il più grande aumento dei tassi della Fed degli ultimi 40 anni; Apple, Tesla Tumble

I futures Dow sono stati poco cambiati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario è stato intaccato martedì da un rapporto sull’inflazione più caldo del previsto, con i principali indici che hanno violato le loro medie mobili a 50 giorni e cancellato tutti o quasi tutti i loro recenti guadagni.







Il Indice dei prezzi al consumo per il mese di agosto Era molto peggio del previsto. I prezzi al consumo sono aumentati dello 0,1%, contro le aspettative di un calo dello 0,1%, con prezzi alimentari e affitti in aumento nonostante il calo dei prezzi della benzina. L’IPC core, che esclude cibo ed energia, è aumentato dello 0,6%, il doppio di quanto previsto. L’inflazione generale è leggermente rallentata ancora, all’8,3%, ma Wall Street aveva previsto l’8%. L’inflazione core è salita più del previsto al 6,3%.

Ciò ha spinto un’azienda di Wall Street a prevedere che la Fed aumenterà i tassi di interesse di un intero punto percentuale nella riunione della Fed del 20-21 settembre. Questo sarebbe il numero più alto dall’inizio degli anni ’80, quando l’allora presidente della Fed Paul Volcker lanciò una guerra totale all’inflazione.

pura conservazione (PSG), un concorrente di Tesla Nuovo (NIO), Devon Energy (DVN), Wolfspeed (lupo) E il Enfase di energia (ENPH) martedì un’attività relativamente sana.

Megacaps mela (AAPL) E il Tesla (TSLA), che ultimamente aveva lanciato segnali di acquisto lampeggianti, martedì si è tirato indietro con forza, tornando al di sotto dei livelli chiave. nvidia (NVDA) e padre Facebook meta pad (morto), che non era un’idea di nessuno degli attuali leader di mercato, è precipitato ai livelli più bassi nel 2022.

L’inventario DVN è in esecuzione Classifica IBD. Le azioni PSTG sono in esecuzione Swing Trader Ed era martedì Azioni IBD oggi. Le azioni di Tesla e Devon Energy sono in arrivo difetto 50. Le azioni del Devon e l’ENPH sono disponibili in archivio IBD Big Cap 20.

Contratti future Dow Jones oggi

I contratti futures Dow Jones sono cambiati poco rispetto al valore equo. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base al 3,45%.

Alle 8:30 ET, il Dipartimento del lavoro rilascerà il suo indice dei prezzi alla produzione per agosto.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha subito la peggiore perdita del 2022, con i principali indici che hanno chiuso vicino ai minimi della sessione sulla scia di un rapporto caldo sull’inflazione e dei timori di un aumento dei tassi della Fed.

Un altro fattore? Martedì Reuters ha riferito che gli Stati Uniti stanno studiando opzioni per spazzare via le sanzioni contro la Cina per evitare qualsiasi invasione di Taiwan. L’Unione europea è sotto pressione per fare lo stesso. Ciò aumenterebbe il rischio di un massiccio disaccoppiamento economico tra Cina e Occidente.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso del 3,9%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 4,3%. L’indice Nasdaq Composite è in calo del 5,2%. Il piccolo capitale Russell 2000 ha perso il 3,9%.

Le azioni Nvidia e META sono scese di oltre il 9%, entrambe hanno ridotto i minimi del 2022.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso dello 0,5% a 87,31 dollari al barile.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 6 punti base al 3,42%. Il rendimento del benchmark è del 3,45% nella giornata, appena al di sotto del massimo di 11 anni del 3,48% raggiunto il 14 giugno. I rendimenti a breve termine sono aumentati molto di più.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è sceso del 2,9%, mentre l’innovatore IBD Breakout Opportunities ETFin forma) ha perso il 2,35%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso del 4,7%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) circa il 6%. Uno degli asset più importanti di SMH è il titolo NVDA.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) rinuncia al 3,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito del 5,9%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in calo del 2,5% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è in calo del 3,75%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è sceso del 3,3%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 6,8% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 5,6%. Le azioni TSLA sono una delle principali proprietà degli ETF di Ark Invest.

Le azioni mostrano forza

Martedì il titolo PSTG è sceso del 3,8% a 29,64, ma ha chiuso al di sopra della linea dei 21 giorni. Pure Storage viene eseguito su un file base a tazza con manico Con 31,62 acquista punti. Gli investitori possono utilizzare il movimento sopra il massimo di lunedì a 30,88 come ingresso leggermente inferiore.

Il titolo Nio è salito dello 0,9% a 21,95, toccando la linea dei 200 giorni il giorno dopo essere salito del 13,5% lunedì. Le azioni della startup China EV sono aumentate del 28% nelle ultime cinque sessioni, quattro delle quali sono ad alto volume. Gli analisti sono sempre più rialzisti sulla formazione di Nio. Nio inizia la consegna della berlina ET5, il suo terzo nuovo veicolo elettrico quest’anno, il 30 settembre. Il titolo Nio ha una base di 24,53 in basso punto di acquistoTuttavia, gli investitori possono utilizzare una mossa decisiva al di sopra della linea dei 200 giorni come ingresso anticipato.

Il titolo DVN è sceso del 3% a 69,07, in ritirata dopo aver rotto la linea di tendenza dell’handle lunedì. Il punto di acquisto di una tazza con manico è 75,37. Gli investitori possono ora utilizzare il massimo di lunedì di 71,57 come ingresso anticipato. Una pausa più lunga consentirebbe alla media mobile a 50 giorni di recuperare un po’ il ritardo.

Martedì le azioni Wolff sono scese del 2,5% a 113,98, dopo essere scese a 111,26 poco dopo l’apertura. Evercore ISI ha dato il via al produttore di chip con una sovraperformance, dicendo che era un ottimo modo per alimentare lo spazio EV. Gli investitori possono considerare l’ultima azione come un’indicazione di un massiccio consolidamento, con 123,35 punti di acquisto. Una mossa al di sopra del massimo di lunedì potrebbe fornire un ingresso anticipato, ma le azioni di Wolfspeed si sono estese, ben al di sopra di alcune delle sue medie mobili.

Il titolo ENPH è sceso dell’1,1% a 305,50 dopo aver testato la sua serie di 21 giorni. Gli investitori possono acquistare azioni Enphase ora dalla serie di 21 giorni, sebbene le condizioni di mercato aumentino il rischio. La pausa più lunga delle azioni ENPH dovrebbe consentire alla serie di 50 giorni in rapida crescita di costruire terreno.

Brodo di mele

Il titolo Apple è sceso del 5,9%, scivolando al di sotto delle linee dei 50 e 200 giorni ad alto volume, eguagliando i guadagni delle due sessioni precedenti. Il titolo AAPL ha rotto una tendenza al ribasso nella maniglia lunedì, fornendo un ingresso anticipato, ma per ora è fuori discussione. Le azioni del titano tecnologico Dow Jones acquistano 176,25 punti su questa maniglia.

Preordini di Apple iPhone 14 Sembra funzionare tanto o più forte dell’iPhone 13 dell’anno scorso. Le vendite effettive di iPhone 14 iniziano venerdì.

Azioni Tesla

Il titolo Tesla è scivolato del 4% a 292,13, in leggero sostegno rispetto alla serie di 200 giorni, ma mantenendo il suo prezzo a 21 giorni e comodamente al di sopra della soglia dei 50 giorni. Il volume è stato leggero, ma superiore rispetto al rally di cinque giorni.

Probabilmente il titolo TSLA ha una base corta all’interno di un consolidamento molto più ampio, con 314,74 punti di acquisto. Una mossa sopra il massimo di lunedì a 305,49 potrebbe fornire un ingresso anticipato.

I vincoli e i costi della catena di approvvigionamento stanno diminuendo per i veicoli elettrici, il che farà abbassare i prezzi, ha affermato Martin Viecha, responsabile delle relazioni con gli investitori di Tesla, in una conferenza martedì. Visha ha detto che Tesla alla fine rivelerà un modello EV più economico, ma non ha fornito dettagli su quando ciò potrebbe accadere. Tesla ha recentemente introdotto la Model Y di fascia bassa in Europa a un prezzo molto più conveniente.

Analisi dell’aumento del mercato

Il rimbalzo del mercato azionario recentemente ripreso è stato accelerato dal clamore dell’inflazione CPI assistito martedì. I principali indici e il Russell 2000 sono tutti scesi al di sotto delle medie mobili a 50 giorni. Il Dow Jones ha tagliato i suoi minimi la scorsa settimana, mentre l’S&P 500 si è avvicinato a questo. Il Nasdaq ha cancellato la maggior parte dei guadagni delle quattro sessioni precedenti.

Anche i titoli leader, molti dei quali hanno registrato forti guadagni negli ultimi giorni, hanno sofferto martedì. I perdenti hanno sconfitto i gainer, dopo una forte espansione del mercato degli ultimi giorni.

Martedì le azioni Apple hanno mostrato azioni dannose. Anche Tesla si è ritirata, dopo alcuni guadagni di volume inferiori, ma il suo grafico sembra leggermente migliore.

Mentre Pure Storage e Nio sembrano ancora a posto, è probabile che vacilleranno se il mercato subirà maggiori pressioni.

Il mercato azionario è rimbalzato negli ultimi giorni in parte a causa delle aspettative di un rapporto sull’inflazione. Questo, a sua volta, spingerebbe la Fed a iniziare ad aumentare i tassi di interesse in modo meno aggressivo.

Ma dopo il caldo rapporto sull’inflazione, Nomura Securities prevedeva che i responsabili politici della Fed aumenteranno i tassi di interesse di 100 punti base il 21 settembre. Martedì scorso, Ed Yardeni di Yardeni Research ha affermato che un aumento di un intero punto percentuale del tasso della Fed era “probabile” di oltre 75 punti base. .

I mercati stanno valutando completamente almeno 75 punti base per la terza riunione consecutiva della Federal Reserve la prossima settimana. Ma ora c’è quasi una terza possibilità di 100 punti base, rispetto a zero prima dei dati CPI. I mercati scommettono su un tasso di fine anno più alto.

I rendimenti dei Treasury a 10 anni hanno continuato il loro rally aggressivo nelle ultime settimane.

Avere una Fed più aggressiva, rendimenti del Tesoro più alti e un dollaro più forte non è un’ottima ricetta per le azioni. Ciò è particolarmente vero quando i mercati hanno scommesso sul contrario.

La domanda ora è dove è diretto il mercato da qui. I principali indici si tireranno indietro dai minimi della scorsa settimana e si dirigeranno verso il minimo di giugno? È probabile che il mercato sia limitato all’intervallo poiché Wall Street attende segnali concreti che la Fed rallenterà i rialzi dei tassi.

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori potrebbero voler prendere profitti con l’avvicinarsi del rapporto sull’inflazione CPI di martedì, dato che i progressi a basso volume sono una buona notizia. A questo punto, potresti voler conservare i guadagni rimanenti dai recenti acquisti o ridurre le perdite.

È una buona idea mantenere la luce di esposizione. I caldi dati sull’inflazione hanno minato l’ipotesi rialzista a breve termine di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, con la direzione del mercato ora incerta.

Ad un certo punto, che sia la prossima settimana, il prossimo mese o il prossimo anno, il mercato sarà in chiaro trend rialzista. Questo è quando i soldi veri saranno fatti.

Quindi lavora sulle tue liste di controllo, concentrandoti sulla forza relativa e sui segnali che le grandi istituzioni stanno facendo il punto.

