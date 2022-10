Il telescopio Webb cattura una nuova visione dei “pilastri della creazione”

Webb è progettato per vedere le radiazioni infrarosse ed elettromagnetiche a lunghezze d’onda più lunghe della luce visibile, colori che l’occhio umano non ha mai visto prima. Vedere l’universo a queste lunghezze d’onda consente agli astronomi di vedere galassie lontane che convertono la loro luce in infrarossi mentre si allontanano dalla Terra e di fissare nubi di polvere sparse nei corridoi dello spazio interstellare.