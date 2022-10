Jessica Gao e Kevin Feige discutono per KEVIN AI Cameo – The Hollywood Reporter

[This story contains spoilers for She-Hulk: Attorney at Law.]

She-Hulk: avvocato Scrittore principale ed EP Jessica Gao È grato al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige Chamber e i suoi scrittori hanno incoraggiato a capovolgere la sceneggiatura su un tipico finale Marvel. Invece di affrontare in CG un cattivo, Jen Walters/She-Hulk (Tatiana MaslanyHo distrutto il quarto muro e ho usato l’interfaccia Disney+ per finire ai Marvel Studios, dove ho discusso della fine dello spettacolo con un’IA ispirata a Kevin Feige di nome KEVIN

Gao ha scritto non meno di 20 diverse versioni dell’episodio finale, tutte caratterizzate da un finale Marvel tradizionale, ma alla fine Feige l’ha liberata da quel pensiero.

È stato Kevin a dire: ‘Non c’è motivo di fare un grande finale Marvel. Ha fatto uno spettacolo completamente diverso da qualsiasi cosa avessimo fatto prima, quindi non c’è assolutamente alcun motivo per trattarlo come un tipico film Marvel”. Il giornalista di Hollywood. “Ciò ha davvero spinto le ruote a uscire davvero dagli schemi e fare qualcosa di più fedele a questo spettacolo, al contrario di ciò che è vero per un tipico progetto Marvel”.

Tuttavia, i due designer hanno prestato attenzione ai dettagli su KEVIN poiché Gao sentiva che il robot avrebbe dovuto indossare un cappello che ricordava i berretti del marchio Feige. Ma le Fiji pensavano che la scelta non avesse senso per il robot, spingendo Gao a rimanere fedele alle sue pistole e persino a considerare di uscire dal progetto.

“Ero scontroso e in questo grande incontro, di fronte a circa 20 persone, ho detto: ‘Kevin, se non mi lasci mettere un cappello su questo robot, me ne vado'”, ricorda Zhao, ridendo. e lui ha semplicemente detto: “Grazie mille, Jessica. Hai fatto un ottimo lavoro per noi e apprezziamo davvero tutto”.

Fortunatamente, Gao e Feige ora possono ridere della polvere poiché il supervisore dello sviluppo visivo Jackson Sze ha mediato un compromesso immediato.

“Il dolce Jackson Sze, che è sempre stato il leader e moderatore del team vis-dev, ha gentilmente suggerito di incorporare qualcosa nel design del robot che facesse sembrare che indossasse un cappello, e questo è stato il compromesso perfetto”, afferma Zhao.

In una recente conversazione con THRIn questo articolo, Gao spiega anche le scelte creative dietro il figlio di Hulk, Skaar, così come l’ultimo arresto carcerario di Blonsky e Wong.

anche tu Raccontare Mi è già piaciuto fare il prepotente con Kevin Feige e devo immaginare che l’epilogo tenesse conto di questa affermazione in un certo senso. Quindi, come ha reagito Kevin per la prima volta al passaggio all’intelligenza artificiale?

(Ridere.) È stato di grande aiuto. Era tutto favorevole e questa scena riflette molto il rapporto che ho con lui. Gran parte della conversazione in questa scena proviene da conversazioni che ho avuto con lui, ma il punto critico che abbiamo avuto su tutta questa faccenda era se il robot avrebbe indossato o meno un cappello. Nella prima bozza, il robot è stato descritto mentre incontra Akira con un robot/cervello AI simile all’HAL 9000, e il testo diceva specificamente che indossava un cappellino da baseball nero sopra. E il Kevin nella vita reale ha detto: “Beh, non ha senso. Perché il robot indossa un cappello?” E io ho detto: “Questo è il problema logico che hai con questo Kevin? Non quello [She-Hulk] L’ultimo quarto muro si schianta, arriva ai Marvel Studios e si fa strada per incontrarti come un vero robot, ma è un dato di fatto che un robot non dovrebbe indossare un cappello? ‘ E lui ha detto: ‘Sì, non ha senso. Quindi non dovrebbe avere un cappello”. Quindi ero furioso e in questo grande incontro, di fronte a quasi 20 persone, ho detto: “Kevin, se non mi lasci mettere un cappello su questo robot, me ne vado .” (Ridere.) E poi si è fermato per una frazione di secondo e ha semplicemente detto: “Grazie mille, Jessica. Hai fatto un ottimo lavoro per noi e apprezziamo davvero tutto”. (Ridere.)

Mio Dio.

Quindi il simpatico Jackson Sze, che era lo sviluppatore principale e moderatore, ha gentilmente suggerito di incorporare qualcosa nel design del robot che avrebbe fatto sembrare che indossasse un cappello, e questa è stata la flessibilità perfetta. E Kevin diceva: “Okay, va bene perché ha senso”. E io ho detto: “Okay, fantastico. Sempre che abbia senso”.

Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer “Jane” Walters/She-Hulk in She-Hulk: She-Hulk: Attorney at Law dei Marvel Studios. Per gentile concessione dei Marvel Studios

Rompere il quarto muro è sempre stato integrato nel personaggio e nello spettacolo, ma qual è la storia delle origini dietro questo grado di rottura del quarto muro?

È stata una strada molto, molto lunga. Abbiamo attraversato molte versioni diverse di questo finale. Probabilmente ho scritto almeno 20 copie. All’inizio, l’ho preso molto male, pensando: “Ok, ora che è la fine, devo renderlo uno spettacolo Marvel. Questo è il punto in cui devo seguire la formula Marvel. Dovremmo goderci lo spettacolo. Dobbiamo fare qualcosa di diverso. Ma alla fine, c’è un certo modo in cui alla Marvel piace porre fine alle cose, ed è quello che devo fare”. Quindi ho provato diverse versioni di esso e ho avuto una grande battaglia con il big bad, ma niente sembrava giusto. C’erano versioni a due cifre, ma niente è andato per il verso giusto.

Poi è stato Kevin a dire: “Non c’è motivo di fare un grande finale Marvel. Questo non è un film Marvel. Ho fatto uno spettacolo completamente diverso da qualsiasi cosa avessimo fatto prima, quindi non c’è assolutamente alcun motivo per trattarlo come un tipico film Marvel.” Fai la cosa che sarà sempre così.” È stato molto liberatorio e stimolante. Questo è davvero ciò che ha spinto le ruote a uscire davvero dagli schemi e fare qualcosa di più fedele a questo spettacolo, al contrario di ciò che è vero per un tipico progetto Marvel.

È lodevole che la Marvel abbia avuto il senso dell’umorismo nel far passare Jen attraverso un elenco di critiche e domande frequenti sull’MCU. Sei rimasto sorpreso di essere riuscito a farla franca con certe cose?

Assolutamente. Sono sorpreso di essere riuscito a farla franca con la maggior parte di quella conversazione, ma questa è la cosa grandiosa di Kevin. Ama divertirsi e ha un senso dell’umorismo, sia per se stesso che per la Marvel. E solo in generale.

Dall’ultima volta che ti ho parlato, Kevin ha assunto qualcun altro Ricky e Morty impiegato [Jeff Loveness for Avengers: The Kang Dynasty]. Penso che Jeff sia il numero tre con te e Michael Waldron. Hai chiesto a Kevin della sua preoccupazione per te e i tuoi coetanei?

(Ridere.) È uno scherzo che sia qui che vanno per il mio libro, ma per loro funziona. Se non è rotto, perché è riparato?

Entrano Charlie Cox e Tatiana Maslany She-Hulk: avvocato Chuck Zlotnik

Nell’ottavo episodio, ha interpretato il ruolo di spericolato Ho ricreato alcune delle vecchie mosse di Daredevil e ho anche onorato le sue sequenze di combattimento nella lobby. È lo stesso che Murdock è morto?Charlie Cox), solo in un nuovo percorso?

Non ci è mai stato chiesto categoricamente di affrontarlo in un modo o nell’altro. L’approccio con la Marvel è sempre stato quello di non imporre restrizioni prima di iniziare a lavorare su qualcosa. Ci lasciano semplicemente mostrare cosa vogliamo fare e dicono sì o no. Quindi fondamentalmente tutto questo è solo il risultato di avere carta bianca per mostrarci ciò che vogliamo, e poi diranno semplicemente di sì.

Tatiana Maslany e Tim Roth entrano She-Hulk: avvocato

Ho creato dei contatti con Hulk e Skaar, oltre a Blonsky e Wong. Quanto ti ha detto la Marvel dove sono diretti questi personaggi?

Ebbene, con Blonsky e i Wongers, era perché non era giusto che Blonsky fosse in prigione. Si è preso la responsabilità personale e alla fine ha finito per essere per lo più bravo. Ma non importa quanto bene o male avesse fatto nello show, la sua amicizia con Jen era reale. La sua relazione con Jane era reale, e quando l’aiutava durante il ritiro, era anche reale. Quindi, poiché hanno questa relazione e questa intimità attraverso la terapia, non volevamo vederlo rinchiuso per sempre. Quindi questo era davvero solo per dare a Blonsky un lieto fine.

E con Skaar, abbiamo parlato molto di un cameo grande e divertente che potremmo inserire come tag alla fine, o fare qualcosa di Marvel e stuzzicare un nuovo personaggio. Anche questo sarebbe stato fantastico. Ma alla fine, è stato Kevin a decidere di voler presentare Scar. Quindi devi chiedere a Kevin stesso dei suoi piani per questo.

Bene, congratulazioni per una grande serie e spero che tu faccia il prepotente con Kevin nella seconda stagione di Green Light.

(Ridere.) Grazie molte.

She-Hulk: avvocato Disponibile ora su Disney+. Questa intervista è stata modificata per lunghezza e chiarezza.