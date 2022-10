I Padres sono tornati dall’impotenza iniziale contro i Phillies, continuano a correre per vincere NLCS 2 e persino la serie

quando Padri I pipistrelli iniziano, decollano davvero. Dopo essere stato in svantaggio per 4-0 all’inizio di Gara 2, San Diego si è ripreso, ribaltando il copione nel quinto di cinque inning. Hanno fatto eco alla loro decisiva manifestazione contro Dodgers. Austin Nola E il Juan Soto Moltiplicare in run fino alla fine Fillide inizio Aaron NolaGiorno, la registrazione non si è fermata di fronte ai tori. Padres finì per vincere 8-5 sull’NLCS mentre si dirigevano a Philadelphia.

Ricominciato alle aggiunte alla scadenza commerciale Brandon Drury Entrambi Josh Bell sono arrivati ​​a San Diego nel secondo tempo. Successivamente hanno contribuito con RBI a quel massiccio quinto inning.

Mane Machado Presentato anche per completare un boom nel gioco di otto round Padres senza risposta.

Prendi la raffica di lancio del lanciatore Blake Snell Fuori dai guai per un secondo ciclo estenuante era difficile da biasimare. Il luminoso sole di San Diego ha influenzato diverse giocate, inclusa una grande palla al volo che Soto ha perso sul campo destro. Snell è stato eccellente fuori dagli schemi. Ha concluso con cinque inning, quei quattro inning, sei successi e una passeggiata ed è stato accreditato della vittoria. Torna alla normalità, più vicino Josh Hader Velez è saltato via alle nove per salvare.

Nola, una novizia di Phillies, è entrata nella NLCS dopo aver concesso un round non guadagnato in ottobre. Ma dopo l’attacco dei Padres… Compresi i metodi RBI di Brother – Se n’è andato con sei punti in programma per la giornata. Diluente iniziale di bullpen, Brad ManoImpossibile uscire. In tutto, i Phillies hanno utilizzato sei lanciatori e alla fine sono passati all’inizio della stagione regolare Kyle Gibson per toccarlo.

Le squadre avranno il loro primo giorno libero dalla serie giovedì, quindi giocheranno la terza partita venerdì a Philadelphia.

