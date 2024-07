Il veterano della televisione di Filadelfia Howard Eskin è stato bandito dal Citizens Bank Park dopo aver fatto un’avanzata indesiderata

Il giornalista sportivo di lunga data di Filadelfia Howard Eskin è stato bandito dal Citizens Bank Park per il resto della stagione dei Philadelphia Phillies dopo che un’indagine ha scoperto che Eskin aveva fatto avance indesiderate nei confronti di una donna che lavora per Aramark.

Il dipendente ha affermato che Eskin, 73 anni, le aveva dato un bacio indesiderato allo stadio a maggio, cosa che ha portato all’indagine, secondo il Philadelphia Inquirer, che per primo ha riportato la notizia e i dettagli riguardanti la sospensione di Eskin dal lavoro allo stadio.

Aramark, che fornisce il servizio di ristorazione allo stadio, ha confermato martedì in un comunicato che uno dei suoi dipendenti è stato “sottoposto a un bacio indesiderato da parte di un dipendente dell’Audasi” e ha immediatamente avviato un’indagine confermando le accuse. Aramark ha anche affermato di aver collaborato con Audacy e Philadelphia per adottare misure per proteggere tutti i dipendenti Aramark allo stadio.

Un portavoce di Udasi – proprietaria di WIP-FM, dove Eskin conduce un programma radiofonico settimanale – ha confermato il “bacio indesiderato” e ha detto che la società “ha immediatamente indagato e preso provvedimenti per affrontare la questione”.

“Filadelfia prende sul serio queste accuse. Abbiamo collaborato con i nostri partner di UDasi e Aramark nelle loro indagini. Sosteniamo la decisione di UDasi di sospendere Howard Eskin dal Citizens Bank Park”, ha affermato il team di Filadelfia in una nota.

Secondo l’Inquirer, Eskin rimarrà in onda. Non ha risposto immediatamente L’atletaRichiesta di commento.

Considerato una figura controversa a causa della sua personalità schietta, Eskin è stato per decenni un appuntamento fisso dei media sportivi nell’area di Filadelfia, unendosi a WIP nel 1986 quando la stazione passò a un formato radiofonico sportivo a tempo pieno. Ha ospitato più di 8.000 programmi radiofonici sportivi, in particolare con WIP, dove ricopre anche il ruolo di reporter televisivo dei Philadelphia Eagles.

Eskin ha continuato a lavorare alla WIP dopo l’incidente e il sabato conduce regolarmente il suo programma radiofonico.

(Foto: Jon Jones/Icon Sportswire tramite Getty Images)