In Masters, la sfida di Tiger Woods, l'ottimismo persiste nonostante le prospettive cupe – Andscape

AUGUSTA, Georgia — Il rosso della sua maglia era l'unico ricordo di tante domeniche passate al Masters. Erano circa le 13:30 ET all'Augusta National Golf Club e il vincitore finale, Scotty Scheffler, era ancora a un'ora dall'inizio del suo round finale.

Ma ecco Tiger Woods, abituato a giocare fino a tardi la domenica pomeriggio, che ha concluso la sua giornata con un 5 sopra il par 77 finendo ultimo tra i 60 giocatori che hanno effettuato le 36 buche.

Sabato, il cinque volte campione del Masters – che è stato tormentato dal mal di schiena – ha segnato un 82 nel suo peggior round in 26 partite del suo primo torneo importante di golf dell'anno. Tuttavia, è determinato a finire il torneo. Solo Woods avrebbe potuto dipingere una mostra così imponente, in cui i clienti non venivano tanto per vederlo competere per la giacca verde, quanto per celebrare com'era quando era il miglior giocatore di golf del pianeta.

Domenica, mentre si dirigeva verso la buca 18, il pubblico si è affollato attorno al green, formando un anfiteatro per forse l'ultima vista del grande giocatore su questo grande palco.

Tiger Woods agita il cappello davanti alla folla mentre cammina verso il 18° green durante il round finale del Masters 2024 all'Augusta National Golf Club il 14 aprile ad Augusta, in Georgia. Andrew Reddington/Getty Images

Il 15 volte campione major non è mai stato peggio in una carriera piena di infortuni. Nel terzo round di sabato, Woods ha centrato solo otto green in rotta verso due double bogey, otto bogey e due birdie. Domenica è stato più o meno lo stesso. Dopo aver fatto un birdie sulla buca par 5, è andato oltre sei buche nelle 16 buche successive e ha realizzato un solo birdie in tutto il round.

Tuttavia, ha dichiarato la settimana un successo, mostrando sfida e ottimismo in una carriera da giocatore con cupe prospettive per il futuro.

“È stata una buona settimana in tutto”, ha detto. “Penso che venire qui, e non aver giocato un torneo completo da molto tempo, sia stata una bella battaglia giovedì e venerdì. Sfortunatamente, ieri le cose non sono andate come volevo”.

Woods è determinato, se non un po' deluso, a credere di avere ancora quello che serve su 72 buche per vincere un major o qualsiasi torneo. Ma pochi atleti di qualsiasi sport hanno dimostrato tanta dedizione quanto lui nel superare le avversità e tornare nella cerchia dei vincitori.

Domenica mattina, Woods si è svegliato alle 3:45 per sottoporsi a trattamenti per preparare il suo corpo al tee time delle 9:35. Un tempo ha stabilito lo standard di eccellenza sul campo, facendo tremare di paura i giocatori in sua presenza, e ora è quasi compatito dai concorrenti, anche se lo venerano come un dio nello sport.

“Non penso che nessuno voglia catturare Tiger al meglio”, ha detto Neil Shipley, un dilettante di 23 anni che ha giocato con Woods domenica. “Nessuno vincerà quando gioca al meglio. Sicuramente questo lo sostiene e lo incoraggia a fare buoni colpi nel golf. Apprezzo davvero tutto il lavoro che ha fatto per mantenere il suo corpo pronto per uscire qui. È davvero emozionato e molto impegnato essere qui per tutti.”

Woods ti dirà quanto lavora duro. È nella sua natura fare il lavoro e parlarne. Oggigiorno si allena più che giocando a golf agonistico. Domenica pomeriggio, ha ripetuto il suo mantra: “Mantieni il motore acceso, mantieni il corpo in movimento, continua ad acquisire forza, continua ad andare avanti”.

Tiger Woods gioca il suo tiro dal quarto tee durante il round finale del Masters 2024 all'Augusta National Golf Club il 14 aprile ad Augusta, in Georgia. Warren Little/Getty Images

Ma quanto tutto questo lavoro servirà al suo futuro come serio contendente nei tornei più importanti?

Entrando nel Masters, molti nel mondo del golf speravano che il corpo di Woods potesse resistere alle colline dell'Augusta National per quattro giorni. Domenica pomeriggio, quando ha giocato la 18a buca, sui volti di molti presenti in tribuna si è levato un sospiro di sollievo. Il sollievo era anche sul suo volto. Non poteva mai essere soddisfatto del suo modo di giocare, ma gli alti e bassi della vita hanno insegnato al 48enne ad essere grato per guadagni più modesti come una giornata senza dolore o il semplice completamento di un torneo.

Quando ha finito di firmare il suo score, Woods stava già guardando al resto del programma del campionato principale di quest'anno. A maggio, il campionato PGA si terrà al Valhalla Golf Club di Louisville, nel Kentucky. Nel 2000 al Valhalla, Woods ha battuto Bob May in un playoff a tre buche conquistando il suo secondo campionato PGA consecutivo. Questo era Woods che era nel bel mezzo della vittoria di quattro campionati importanti consecutivi.

Non può essere di nuovo quel giocatore e lo sa, ma ciò non significa che non sia determinato a provare un'altra occasione per raggiungere la grandezza.