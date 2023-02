Robert Kraft vuole che Tom Brady si ritiri con i Patriots

Tom Brady #12 dei New England Patriots festeggia con il proprietario della squadra Robert Kraft dopo aver sconfitto i Seattle Seahawks 28-24 durante il Super Bowl XLIX all’Università di Phoenix Stadium il 1° febbraio 2015 a Glendale, in Arizona.

Il proprietario dei New England Patriots, Robert Kraft, vuole che Tom Brady firmi nuovamente con la squadra per un giorno in modo da poter concludere ufficialmente la sua leggendaria carriera con il franchise che lo ha arruolato 23 anni fa.

Kraft ha detto in un messaggio Intervista alla Cnn Giovedì.

Brady, ampiamente considerato il più grande quarterback nella storia della National Football League, ha annunciato il suo ritiro Mer dopo 23 stagione. lui aveva precedentemente detto Stava per ritirarsi l’anno scorso, ma ha continuato a giocare un’altra stagione con i Tampa Bay Buccaneers.

Questa volta, ha detto Brady in un video Pubblicato su Twitter che il suo ritiro sarebbe stato “per sempre”. Il sette volte campione del Super Bowl uscirà dopo la sua prima stagione perdente nel suo paese d’origine Carriera da record.

“Non solo lo voglio, ma i nostri fan lo richiedono”, ha detto Kraft. “Per noi è sempre stato e sempre sarà un patriota.

Il rappresentante di Brady non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il 45enne Brady ha iniziato la sua carriera nella NFL nel 2000 come scelta al sesto round con i Patriots. Ha finito per portarli a sei titoli del Super Bowl giocando con loro fino al 2019. È partito per i Buccaneers nel 2020 e ha vinto il suo settimo titolo.