Mettere all’asta l’iPhone di prima generazione spera di ottenere $ 50.000

L’iPhone sbloccato di prima generazione del 2007 lo è Colpisci il blocco dell’asta Giovedì – Valore stimato di $ 50.000.

Originariamente in vendita per $ 599, lo era Il primo iPhone Offre ai primi utenti Apple uno schermo da 3,5 pollici con una fotocamera da 2 megapixel, oltre a opzioni di archiviazione da 4 GB e 8 GB e funzionalità Internet e iTunes. Non aveva un app store, funziona su 2G ed era un’esclusiva di AT&T.

La tatuatrice cosmetica Karen Green ha ricevuto una copia da 8 GB e non ha mai rotto il sigillo, secondo lei aspetto nel programma televisivo diurno “The Doctor & The Diva” nel 2019. Un perito dello show ha valutato il telefono a $ 5.000 all’epoca.

Da allora, un altro iPhone di prima generazione sbloccato come il Green è stato venduto all’asta per oltre $ 39.000 in un elenco di aste LCG che si è chiuso a ottobre. LCG Auctions sta anche elencando il telefono verde, con un’offerta che si apre a $ 2.500.

Green e LCG Auctions non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN.

I phone Ho cambiato strada Miliardi di persone in tutto il mondo comunicano, effettuano pagamenti, svolgono il proprio lavoro, scattano foto e persino come si alzano la mattina. Ha ucciso dozzine di industrie (videocamere, lettori MP3, cellulari) e dato vita a molte altre.

Parlando al Macworld annuale di Apple Nel 2007, il presidente di Apple Steve Jobs ha aperto la sua presentazione con le parole: “Oggi faremo un po’ di storia insieme”. Jobs ha descritto il nuovo smartphone come un “telefono cellulare rivoluzionario” che conterrebbe un iPod, un telefono e quello che ha definito un “dispositivo di comunicazione Internet”.

“È brutto oggi”, ha detto Jobs dei browser web mobili. “È una vera rivoluzione portare la vera navigazione web sul telefono.”

I fan di Apple avranno tempo fino al 19 febbraio per fare offerte sulla tecnologia rimanente.