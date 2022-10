Chi sono i giocatori disponibili? Che differenza compri e vendi?

Rimangono due giorni prima della scadenza dell’accordo NFL e ci sono già stati cinque giocatori distribuiti nelle ultime due settimane, inclusi grandi nomi come Christian McCaffreyE il Giacomo Robinson E il Robert Quinn.

Chi altro potrebbe essere in movimento prima della scadenza delle 16:00 EST di martedì?

Ecco le ultime notizie su alcuni dei nomi da tenere d’occhio, secondo più fonti:

Altre squadre ritengono che Chubb sia il più propenso a scambiare in questo gruppo, con un potenziale pagamento pari a una scelta al primo turno e altro ancora. Presenta e ascolta gli speciali di Denver per il difensore del Pro Bowl, che ha 5,5 sack in questa stagione. Ma fonti dicono che i Broncos non sono inclini a prendere Chubb – o Jeudy e Hamler se è per questo – a meno che non ottengano lo spettacolo perfetto. Il commercio di Chubb sarà anche complicato perché una nuova squadra che rinuncia a questo tipo di capitale di rischio vorrà sicuramente (e avrà bisogno) anche di un’estensione del contratto (Chubb è attualmente all’ultimo anno del suo contratto da rookie). I Broncos, che hanno perso l’apprendista ricevente Tim Patrizio In un campo di addestramento a Champions League asiatica strappataSi affidano a Jodi e Humler mentre cercano di affrontare un quarterback in difficoltà Russel Wilson Andando. D’altra parte, il talentuoso e atletico Okwuegbunam è stato oggetto di chiamate commerciali dalla scorsa primavera ed è rimasto inattivo nelle ultime due settimane. Con solo sette catture per 50 yarde, il prezzo di acquisto dell’Okwuegbunam non sarebbe alto.

Jacksonville ha ricevuto molte chiamate su Allen, la scelta numero 7 in assoluto nel draft 2019. Ma mentre l’interesse dei team che lo volevano c’era, non ci si aspetta che il team di Jaguar gestisca passaggi eccezionali. Allen rimane una parte essenziale e preziosa del loro futuro. È un giocatore che Jacksonville vuole mantenere, piuttosto che scambiare e poi provare a sostituire. Gli saranno dovuti solo $ 10,892 milioni nel 2023 sulla sua opzione per il quinto anno, e presto dovrebbe subire un importante rollover. READ Wayne Rooney accetta di allenare la DC United

New Orleans non sta facendo una vendita veloce. Ma sul 2-5, sono andato alla partita di domenica contro i Raiders e senza una scelta del primo turno del 2023 (commercio a Eagles per la prima volta nella bozza del 2022), ha senso ascoltare qualsiasi cosa. Fonti dicono che il direttore generale Mickey Loomis vuole almeno un pacchetto simile per Quello che i Panthers hanno ottenuto per McCaffrey (Il secondo, il terzo e il quarto round vengono selezionati nel 2023 più un quinto giocatore nel 2024) per rinunciare a Camara, che deve solo $ 575.000 per il resto di questa stagione, grazie a una ristrutturazione del contratto a marzo, firmata per tutta la stagione 2025. Lascerà Camara Saints scambiato $ 14,372 milioni di morti sul tetto salariale del 2023. Questo è in realtà meno punitivo dei numeri di confine morti su altri veterani come Cameron Jordan E il Michele Tommasoil che complica qualsiasi considerazione di fare trading lontano da questi giocatori.

Fonti dicono che i texani hanno fatto chiamate incentrate sul ricevitore veterano e c’è stato un certo interesse a livello di campionato. Sarà uno dei principali beneficiari dei colloqui commerciali. Al momento non ci sono accordi in atto per gli chef e probabilmente rimarrà a Houston dopo martedì, ma quei colloqui stanno continuando. Gli chef valgono meno di $ 1 milione di stipendio e bonus per il resto di questa stagione, ma hanno anche $ 18 milioni completamente garantiti per la stagione 2023.