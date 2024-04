Le spedizioni di iPhone di Apple diminuiscono del 10% mentre aumentano i rivali Android

(Bloomberg) – Le spedizioni di iPhone di Apple Inc. sono diminuite del 10% in più del previsto nel trimestre di marzo, riflettendo le deboli vendite in Cina nonostante una ripresa nel più ampio settore degli smartphone.

Secondo i dati preliminari di IDC, la società ha spedito 50,1 milioni di iPhone nei primi tre mesi, restando indietro rispetto alla stima media degli analisti compilata da Bloomberg di 51,7 milioni di unità per il periodo.

L'azienda con sede a Cupertino, in California, ha lottato per mantenere le vendite nel più grande mercato di smartphone del mondo da quando l'ultima generazione di iPhone ha debuttato a settembre. La rinascita di Huawei Technologies Co., la maggiore concorrenza interna e il divieto di Pechino di utilizzare dispositivi stranieri sul posto di lavoro hanno pesato sulle vendite.

Questa stagnazione è particolarmente evidente nel contesto in cui il mercato della telefonia mobile in generale registra la migliore crescita degli ultimi anni. I produttori di smartphone hanno spedito 289,4 milioni di telefoni nel periodo, con un aumento del 7,8% rispetto ai minimi dello scorso anno, quando molti produttori erano alle prese con un eccesso di dispositivi invenduti. Samsung Elettronica Co. 1 nel trimestre di marzo, mentre il marchio focalizzato sul budget Transsion ha aumentato le sue spedizioni dell'85% e Xiaomi Corp è rimbalzata per colmare il divario con Apple, al secondo posto.

“Il mercato degli smartphone sta emergendo dalle turbolenze degli ultimi due anni più forte e cambiato”, ha affermato Nabila Popal, direttore della ricerca presso IDC. “Mentre entrambi i principali attori hanno registrato una crescita negativa nel primo trimestre, Samsung sembra essere in una posizione complessivamente più forte rispetto agli ultimi trimestri”.

Fornitore leader di Apple Hon Hai Precision Industry Co. e Murata Manufacturing Co. e LG Innotek Co., Ltd. e TDK Corp, nelle prime contrattazioni asiatiche di lunedì, in un contesto di vendite diffuse dovute ai timori di un'escalation del conflitto in Medio Oriente.

Durante la pandemia, l’iPhone di Apple ha mostrato la massima resilienza poiché i consumatori hanno ritirato gli acquisti di smartphone dalla maggior parte dei rivali basati su Android. Questo accumulo di scorte ha portato a prezzi aggressivi da parte di concorrenti cinesi come Xiaomi, che hanno impiegato mesi per esaurire l’offerta in eccesso e ora stanno iniziando ad aumentare le spedizioni. Il sorprendente ritorno alla ribalta di Huawei lo scorso anno – con il suo chip made in China e il sistema operativo HarmonyOS nella serie Mate 60 – ha eroso la quota di mercato premium di Apple in Cina da agosto.

“La crescente concorrenza in Cina spiega gran parte del declino di Apple nel primo trimestre”, ha detto Bhopal. Altrove, diverse regioni hanno iniziato l’anno con scorte in eccesso di iPhone dopo le pesanti spedizioni negli ultimi mesi del 2023, ha aggiunto.

I ricercatori di IDC hanno scoperto che i prezzi medi di vendita dei telefoni cellulari sono in aumento, poiché i consumatori scelgono sempre più modelli premium che intendono mantenere più a lungo. Apple, che mantiene costantemente l’ASP più alto del settore, ha aperto la strada in questo, con i consumatori che hanno mostrato una chiara preferenza per i suoi modelli di fascia alta. Tuttavia, quest’anno l’azienda ha fatto ricorso a sconti insoliti per stimolare le vendite, con alcuni partner di vendita al dettaglio in Cina che hanno ottenuto uno sconto fino a 180 dollari sul prezzo normale.

A marzo Apple ha aperto un nuovo grande negozio nel centro finanziario di Shanghai, alla presenza del CEO Tim Cook. La Cina ospita la più grande rete di vendita al dettaglio dell'azienda al di fuori degli Stati Uniti e rappresenta quasi un quinto delle vendite, che sono ancora guidate dall'iPhone. Tuttavia, molti dei partecipanti che hanno parlato con Bloomberg al lancio del negozio di Shanghai avevano acquistato il loro iPhone più di due anni fa. Mentre i fan di Apple affermano di voler restare nell'ecosistema Apple, alcuni affermano che stanno prendendo in considerazione anche le opzioni di dispositivi pieghevoli della concorrenza o il successore dell'Huawei Mate 60.

