In recenti colloqui, Elon Musk si è offerto di acquistare Twitter a basso prezzo

“L’obiettivo della società è chiudere la transazione a $ 54,20 per azione”, ha affermato il Sig. Twitter ha dichiarato in una dichiarazione martedì in risposta alla lettera di Musk.

Twitter sta valutando diverse opzioni per aggiungere certezza all’accordo. Sig. Ciò include la supervisione del tribunale del processo di chiusura per garantire che Musk mantenga la sua promessa, e Mr. Musk ha chiesto il pagamento degli interessi per coprire i ritardi nel processo di chiusura, hanno affermato fonti che hanno familiarità con i colloqui.

Da quando Twitter ha ricevuto la lettera, i rappresentanti del miliardario e del gigante dei social media sono stati in trattative. Non avevano raggiunto un accordo a partire da mercoledì pomeriggio.

Kathleen McCormick, il giudice che sovrintende al caso di Twitter, ha scritto mercoledì in un deposito legale: “Le parti non hanno depositato una clausola per sospendere questa azione e nessuna delle parti si è mossa per una sospensione”. Pertanto, continuo a premere per il nostro processo, che inizia il 17 ottobre”.

Andrew Ross Sorkin E Lauren Hirsch Rapporto contribuito.