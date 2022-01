Incendio nel parlamento sudafricano: crollo del tetto, danni significativi in ​​tutto il campus

Le immagini della scena mostravano fiamme provenienti dalla sommità di un edificio, che inviavano un denso fumo nero nel cielo sopra il Parlamento e nelle strade vicine.

Dozzine di vigili del fuoco sono stati coinvolti nel domare l’incendio domenica mattina e non era ancora sotto controllo fino al pomeriggio. Non si registrano feriti o danni.

“L’intero complesso del parlamento è gravemente danneggiato, l’acqua è stagnante e il fumo è dannoso”, ha affermato J.P. Smith ha detto in una conferenza stampa davanti al parlamento.

“Il tetto della vecchia sala riunioni è completamente andato e gli uffici adiacenti e la palestra sono stati demoliti”, ha detto Smith. “La sala dell’Assemblea nazionale dietro di me è stata bruciata, il soffitto strutturale è crollato e i vigili del fuoco sono stati richiamati poco dopo”.

Il parlamento sudafricano ha affermato che l’incendio era contenuto nella vecchia sezione del complesso, ma sta ancora bruciando nella nuova sezione, dove si trova la camera dell’Assemblea nazionale, che è sotto il parlamento.

L’incendio è divampato nell’area degli uffici dei locali e si è esteso alla Sala dell’Assemblea Nazionale. I vigili del fuoco sono arrivati ​​sul posto dopo le 6 del mattino. Ci sono state alcune difficoltà nell’accedere a causa delle caratteristiche di sicurezza nell’edificio, ha detto Smith.

Smith ha detto che il sistema di allarme antincendio non funzionava correttamente perché i vigili del fuoco erano sul posto prima che l’allarme del sistema scattasse.

“L’alimentazione dei locali non è stata interrotta quando è scoppiato l’incendio. Ciò ha creato una situazione molto pericolosa e l’alimentazione dell’intero blocco è stata interrotta. Le apparecchiature di rilevamento incendi hanno impiegato del tempo per funzionare, quindi l’incendio è stato attivo per un po’ di tempo”, ha aggiunto.

Il ministro dei Lavori pubblici e delle Infrastrutture Patricia de Lille ha dichiarato in una conferenza stampa fuori dal parlamento che non ci sono stati feriti.

“Questo è un giorno molto triste per la nostra democrazia perché il parlamento è la casa della nostra democrazia e il parlamento è un punto chiave strategico”, ha detto De Lille.

Smith ha affermato che l’incendio di domenica è stato più grave di qualsiasi altro incendio in parlamento nel marzo 2021. Nell’incidente di marzo è scoppiato un incendio nella vecchia assemblea e nessuno è rimasto ferito.