Incidente a una festa di Hong Kong: una ballerina di specchietto retrovisore in terapia intensiva dopo la caduta di un dipinto

Cinque persone sono rimaste ferite quando il dipinto – che misura circa quattro metri quadrati – è caduto sul palco durante lo spettacolo all’Hong Kong Coliseum vicino al Victoria Harbour, ha detto alla Galileus Web la polizia di Hong Kong.

La polizia ha detto che nessuno dei 12 membri della squadra è rimasto ferito. Tre persone sono state portate al Queen Elizabeth Hospital per le cure, tra cui una ballerina gravemente ferita e un altro musicista che è stato descritto come in condizioni stabili, ha detto l’ospedale.

Un video dello schermo che si schiantava contro i ballerini è diventato virale sui social media e gli enti di beneficenza locali hanno istituito hotline per tutte le 10.000 persone che hanno assistito al concerto che sono rimaste scioccate da ciò che hanno visto.

Le restanti otto esibizioni del gruppo nella serie di concerti di Hong Kong del gruppo sono state da allora cancellate e l’amministratore delegato di Hong Kong John Lee ha chiesto un’indagine.