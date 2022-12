Inizia la costruzione del radiotelescopio Square Kilometer Array

La più grande emittente radiofonica del mondo L’endoscopio è ufficialmente in costruzione in Australia, dove sono in corso i lavori su uno di essi componente di ciò che sarà strumento intercontinentale. Quando diventerà operativo alla fine del 2020, il telescopio fornirà una visione più chiara e più ampia L’universo a lunghezze d’onda radio.

Il telescopio è chiamato Square Kilometer Array, che è un riflesso di L’obiettivo originale degli scienziati di un’area di raccolta di un chilometro quadrato; Il vero ska Area di montaggio di mezzo chilometro quadrato. Secondo a Versione Osservatorio SKALe squadre hanno festeggiato Il Inizio della costruzione Con cerimonie nei siti di progetto in Australia e Sud Africa.

L’array sarà una combinazione di circa 200 antenne radio e 130.000 dipoli, che sono più piccoli, antenne terrestri. In altre parole, lo SKA è un grande telescopio composto da molti telescopi più piccoli.

Le antenne radio dell’array saranno situate in Sud Africa Deserto di Karoo Le antenne a forma di albero di Natale saranno situate nel profondo dell’entroterra australiano. I radiotelescopi hanno bisogno del silenzio radio per essere in grado di concentrarsi sulle lunghe lunghezze d’onda dello spazio profondo, motivo per cui Gli organizzatori di SKA hanno scelto questi Configurazioni remote.

Avere strumenti scientifici così enormi in natura non viene senza di loro le difficoltà. In Australia, le formiche possono friggere dispositivi elettronici. E le termiti costruiscono cumuli attorno alle antenne dei telescopi. I canguri a volte prendono a calci gli strumenti, E il Lucertole giganti di nome Steve Cammina intorno agli array come se fossero i proprietari del posto. e G A causa della quasi totale assenza di esseri umani In un certo senso lo fanno.

Esistevano già diversi predecessori di SKA compreso il gruppo MeerKAT in Sud Africa, che ha aderito al campo di applicazione Splendida immagine del “filamento” al centro della galassia. Ma solo ora parti del cuore di SKA vengono create dopo anni di progettazione e pianificazione. Lo SKA completato dovrebbe essere commissionato alla fine del 2020.

Più grandi Gli array di telescopi offrono una migliore risoluzione— Da qui l’entusiasmo per quello che sarà il più grande array di radiotelescopi del mondo.

“Per mettere in prospettiva la sensibilità di SKA, SKA potrebbe rilevare un telefono cellulare nella tasca di un astronauta su Marte, a 225 milioni di chilometri di distanza”, ha affermato Danny Price, ricercatore senior presso il Curtin Institute for Radio Astronomy. Agence France-Presse.

SKA monitorerà oggetti massicci e compatti come pulsar e buchi neri per comprendere meglio le onde gravitazionali L’era della reionizzazionequando apparvero le prime galassie e stelle, E il primo miliardo di anni dell’universo.

Anche il Webb Space Telescope sta osservando alcune delle prime luci dell’universo, ma… Si osserva nelle lunghezze d’onda dell’infrarosso e del vicino infrarosso, piuttosto che nelle lunghezze d’onda dell’infrarosso lungo lunghezze d’onda radio.

Combina questi osservatori all’avanguardia con il numero di nuove missioni spaziali programmate per il lancio all’inizio del decennio, ed è chiaro che negli anni a venire avremo alcune interessanti intuizioni astrofisiche.

