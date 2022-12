La data di rilascio del flash è stata anticipata

La Warner Bros. ha pagato. Data di uscita di Discovery The Flash.

Lo studio ha annunciato che The Flash arriverà nei cinema il 16 giugno 2023, una settimana prima della data di uscita precedentemente annunciata del 23 giugno 2023. Questo probabilmente eviterà Indiana Jones e il quadrante del destino che ha finalmente annunciato sarà presentato in anteprima su il 30 giugno.

The Flash ha avuto difficoltà ad arrivare nei cinema, con molteplici ricerche di registi, ritardi e litigi legali della star Ezra Miller, inclusi arresti e l’annuncio che cercheranno aiuto per problemi di salute mentale.

Tutti i film e le serie DC interessati dal processo di fusione della Warner Bros. Discovery

Miller fa parte del DCEU poiché hanno interpretato il personaggio a partire da Batman v Superman: Dawn of Justice e poi Justice League. Ci si aspettava da tempo che il film solista adattasse la storia di Flashpoint e potenzialmente ricreasse l’universo DC.

La trama della sequenza temporale alternativa spiega come Ben Affleck e Michael Keaton potrebbero essere in The Flash, entrambi interpretano versioni diverse di Batman. Il film include anche Sasha Calle nei panni di Supergirl.

Non è chiaro come sarà l’universo DC una volta che The Flash sarà finalmente presentato in anteprima e forse riscriverà l’universo DC. Il film, che ha resistito alle richieste di cancellazione in seguito all’arresto di Miller, potrebbe benissimo preparare il terreno per una tabula rasa che consentirà ai nuovi copresidenti DC James Gunn e Peter Safran di imprimere i propri progetti nell’universo DC.

Secondo quanto riferito, i due stanno finalizzando il loro piano generale che collegherà film, TV e animazione DC, e Gunn ha rilasciato teaser per vari personaggi DC su Twitter come Mister Terrific e arte della storia di DC Kingdom Come.

Matt TM Kim è redattore di IGN News. Puoi accedervi @dipendente.