Inizia lo spoglio dei voti per le elezioni parlamentari in Corea del Sud

autore, Jan McKenzie, Kelly Ng e Francis Mao

Ruolo, A Seul e Singapore

10 aprile 2024, 01:56 GMT Aggiornato 2 ore fa

In Corea del Sud si procede ora allo spoglio dei voti mentre il Paese attende i risultati delle elezioni parlamentari.

Le elezioni sono ampiamente viste come un referendum di medio termine sull’amministrazione del presidente Yoon Suk-yeol, che è ancora al potere da tre anni.

Il suo People Power Party sta lottando per raggiungere la sua agenda nel Consiglio Legislativo, dominato dal Partito Democratico all’opposizione.

Il signor Yoon è sotto pressione per affrontare una serie di questioni tra cui l'aumento dei prezzi alimentari, il rapido invecchiamento della popolazione e lo sciopero dei medici in corso.

I sondaggi d’opinione prevedono che l’opposizione otterrà la maggioranza nel parlamento da 300 seggi, anche se in passato tali sondaggi si sono rivelati imprecisi.

Nelle ultime settimane, Yoon è stato criticato per essersi mostrato estraneo ai problemi di inflazione degli elettori. Ma anche l’opposizione ha dovuto affrontare critiche simili.

Se i sondaggi d’opinione si rivelassero accurati e il PPP non riuscisse a garantire una forte rappresentanza, Yoon potrebbe lasciare l’incarico senza offrire molto nel suo tempo, al di là dei suoi risultati in politica estera.

Il suo grande successo è stato quello di costruire relazioni con il Giappone e gli Stati Uniti per affrontare Cina e Corea del Nord.

Ma ciò avrà un impatto minimo su queste elezioni. I sudcoreani voteranno in linea con i loro portafogli più di ogni altra cosa.

Il presidente, la cui popolarità è in calo da mesi, ha dovuto affrontare anche una serie di scandali politici dalla sua elezione nel marzo 2022.

Un microfono caldo lo sorprese a imprecare nel settembre di quell'anno dopo il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a New York. Sua moglie Kim Keun-hye è stata coinvolta in polemiche per aver presumibilmente accettato in dono una borsa di lusso, mentre accuse separate di corruzione e abuso di potere sono state rivolte a membri senior del suo partito.

Tuttavia, le preoccupazioni relative al costo della vita potrebbero essere le più pressanti per gli elettori.

Proprio il mese scorso, il signor Yoon ha attirato critiche durante una visita a un negozio di alimentari a Seoul, dove ha commentato che un mucchio di cipolle verdi al prezzo di 875 won (0,65 dollari) era “ragionevole” – quando il negozio aveva venduto l’articolo con un meritato sconto. . Ai sussidi.

Altrimenti il ​​prezzo dell’oggetto sarebbe stato compreso tra 3.000 won e 4.000 won.

I commenti di Yoon hanno scatenato una reazione negativa, con gli agricoltori che hanno organizzato sit-in utilizzando mazzi di cipolle verdi. Le verdure hanno cominciato ad apparire anche alle manifestazioni elettorali del Partito Democratico di Corea.

Tuttavia, anche il principale partito di opposizione è assediato da divergenze politiche e conflitti interni, ed è stato anche accusato di corruzione.

Gli analisti sostengono che l’insoddisfazione degli elettori nei confronti di entrambi i principali partiti potrebbe creare un’opportunità per nuovi partiti più piccoli e forse per una legislatura più pluralistica.

“Abbiamo tanti piccoli partiti [contesting] Queste elezioni sono molto insolite. “Ci sono 38 piccoli partiti registrati per seggi proporzionali”, ha detto Eunjung Lim, professore associato presso l’Università Nazionale di Gungju.

Ma ha aggiunto che anche con gli elettori delusi, la competizione principale rimane tra il PPP e il KDP, nessuno dei quali ha offerto soluzioni politiche forti alla crisi del costo della vita.

“La principale preoccupazione degli elettori coreani è l'inflazione… soprattutto quella dei negozi di alimentari. Questi prezzi sono strettamente legati alla vita della gente comune.”

Mercoledì in un seggio elettorale a Seul gli elettori erano più preoccupati per il costo della vita.

“Ho bisogno di comprare un appartamento, quindi ho bisogno che i prezzi scendano, ma non vedo che le cose possano migliorare”, ha detto Kim Hyun-seo, un impiegato finanziario appena sposato.

Kim Geun-soo, un pensionato di 81 anni, ha detto di soffrire a causa dei prezzi elevati del cibo. “Le persone come me stanno attraversando un periodo difficile, i prezzi sono molto alti. Compro alcune cose con i miei pagamenti di welfare e poi non rimane più nulla”, ha detto.

Altri hanno espresso frustrazione per quanto sia diventata combattiva la politica della Corea del Sud. Durante la campagna elettorale, i politici si sono concentrati più sull’annientamento dei loro avversari piuttosto che sull’affrontare i problemi che affliggono la Corea.

“Spero che i leader non combattano, ma lavorino insieme per guidare questo paese”, ha detto Hong Ok Son, 85 anni.

Gli elettori esprimono un voto per i loro rappresentanti nell'Assemblea nazionale, che conta 254 seggi su un Parlamento da 300. Votano anche per un partito politico, che poi assegna ai membri del partito una quota dei restanti 46 seggi di rappresentanza proporzionale.