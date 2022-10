Jack Paul contro Risultati Anderson Silva Fight: Aggiornamenti Live Boxing, Scorecard, Orario di inizio, Undercard, Showtime BB

Jake Paul è pronto per la prova più dura della sua giovane carriera di pugilato quando affronta Anderson Silva sabato sera. La star dei social media e la leggenda dell’UFC si incontrano nell’evento principale dell’evento pay-per-view Showtime dalla Gila River Arena di Glendale, in Arizona.

Paul è 5-0 come pugile professionista e ha sconfitto tre combattenti UFC nelle sue precedenti vittorie, sconfiggendo Ben Askren e l’ex campione dei pesi welter UFC Tyron Woodley per decisione e KO in una rivincita. Né Askren né Woodley hanno il pedigree di Silva come uno dei migliori attaccanti nella storia dell’UFC. Silva detiene anche un record di 3-1 di boxe che include una notevole vittoria sull’ex campione del mondo dei pesi medi Julio Cesar Chavez Jr.

Notevole anche sulla carta, l’ex running back della NFL Le’Veon Bell affronterà l’ex star dell’UFC Uriah Hall e il personaggio dei social media Dr. Mike Varshavski affronterà il pugile e veterano dell’UFC Chris Avila.

CBS Sports sarà con te per tutto il sabato, quindi segui i risultati in diretta e gli highlights di seguito.

