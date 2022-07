James Bardeen, esperto nella risoluzione delle equazioni di Einstein, è morto all’età di 83 anni

Ma non ha smesso di funzionare. Il dottor Thorne ha raccontato una recente conversazione telefonica in cui hanno ricordato le escursioni e le gite in campeggio che facevano con le loro famiglie. Nella stessa conversazione, il dottor Bardeen ha descritto gli ultimi pensieri che ha avuto su cosa succede quando un buco nero evapora, notando che potrebbe trasformarsi in un buco bianco,

“Questo era un aspetto di Jim in poche parole, pensare profondamente alla fisica in nuovi modi creativi fino alla fine della sua vita”, ha scritto il dottor Thorne in una e-mail.