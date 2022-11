James Wiseman è da molto tempo che si dirige verso la G League

San Francisco — James Wiseman L’allenatore dei Santa Cruz Warriors dei Golden State Warriors Steve Kerr ha dichiarato lunedì sera che i Golden State Warriors usciranno martedì per un lungo periodo.

Kerr ha detto che la missione di Wiseman potrebbe durare fino a 10 giorni di seguito. Il tenente generale Weizmann ha informato della decisione domenica.

“Non lo vedo come uno sconto”, ha detto Wiseman ai giornalisti lunedì sera. “Sono solo pronto per andare là fuori e suonare.”

Wiseman, secondo nel 2020, è uscito dalla rotazione Golden State e non ha giocato nelle tre partite dei Warriors prima della vittoria per 130-95 di lunedì sui San Antonio Spurs.

Contro il Tottenham, Wiseman è stato -6 in otto minuti, chiuso con due punti, due rimbalzi e tre assist. I Warriors non si aspettavano molto da Wiseman lunedì, poiché ha raccolto della ruggine nell’ultima settimana, ma ha lottato per tutta la stagione.

Dei Warriors che hanno giocato 25 minuti in questa stagione, le efficienze offensive, difensive e nette di Weizmann – 99,7, 124,1 e -24,2 – sono tutte ultime nella squadra, secondo ESPN Stats and Information Research.

“Ha bisogno di attori. Ha bisogno di gioco”, ha detto Kerr. “Non è facile quando non hai minuti.”

Lunedì è stata solo la 50esima partita NBA nella carriera di Weizmann durante i suoi primi tre anni. Ha giocato 27 partite durante la stagione giovanile nel 2020-21 prima di essere messo da parte per un infortunio al menisco subito nell’aprile 2021. Molteplici battute d’arresto dovute a quell’infortunio lo hanno tenuto fuori per l’intera stagione scorsa, ad eccezione di tre partite della G League in cui ha fatto la media. 17 punti, nove rimbalzi e un passaggio.

Durante il campionato estivo, Wiseman ha giocato quattro partite e ha segnato una media di 10,5 punti e 5,5 rimbalzi in meno di 20 minuti a partita.

I Warriors hanno un track record di successo nell’invio di giocatori nella G League prima che vengano chiamati. Giordano Paoloche contro gli Spurs ha segnato 36 punti in 13 su 20 tiri, di cui 5 su 10 su 3, è l’ultimo esempio.

Durante la seconda stagione di Paul nel 2020-21, ha trascorso 11 partite con il Santa Cruz, incluso un periodo nella bolla della G-League, con una media di 22,4 punti in 33,5 minuti. Nella sua prossima stagione con i Warriors, Paul ha segnato una media di 18,5 punti a partita e ha iniziato invece di Klay Thompson Prima che Thompson tornasse dall’infortunio.

“Dico [Wiseman] Questo non è uno sconto. “Non è una punizione”, ha detto Paul… Gli dico di andare là fuori e raccogliere 50 proiettili, essere aggressivo, portare la tecnologia, restare al limite e fare tutto. Solo per poter capire cosa voleva essere ai massimi livelli. Questo è solo un passo in quella direzione”.

I Santa Cruz Warriors giocheranno la prossima partita domenica contro i South Bay Lakers.