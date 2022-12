Il New Jersey smette di scommettere su Citrus Bowl; Fonti affermano che Drew Price di Purdue sta violando i regolamenti

Gli organizzatori del gioco del New Jersey venerdì hanno ordinato alle scommesse sportive di interrompere le scommesse sul Citrus Bowl tra Purdue e LSU perché un “individuo associato alla squadra di football della Purdue” sta violando i regolamenti statali.

Fonti a conoscenza della decisione dicono a ESPN che il quarterback in pensione della NFL Drew Brees, che ha firmato per diventare un assistente allenatore ad interim per la pista da bowling di Purdue, è la persona in questione a causa del suo rapporto d’affari con Points Beat.

Il dipartimento delle forze dell’ordine del New Jersey ha ordinato alle scommesse sportive dello stato di interrompere l’accettazione di scommesse che coinvolgono il calcio a Purdue e ha detto che le scommesse esistenti sul Citrus Bowl piazzate dopo il 15 dicembre devono essere annullate, secondo l’avviso inviato venerdì mattina e ottenuto da ESPN. Brees, laureato alla Purdue University, ha firmato per essere l’allenatore ad interim dei Boilermakers al Citrus Bowl il 15 dicembre.

Nell’avviso, il Department of Games non ha nominato l’individuo associato a Purdue ma ha affermato che stava violando lo Statuto 5:12A-11(f), che proibisce ad atleti, allenatori, arbitri o direttori di un organo di governo sportivo di avere ” qualsiasi interesse di proprietà, controllo o utilizzo in qualsiasi altro modo.

Brees è diventata ambasciatrice del marchio per PointsBet nel giugno 2021 e ha acquisito una quota di scommesse sportive nell’accordo. Una settimana dopo aver accettato di addestrare Purdue, PointsBet, che opera nel New Jersey, ha annunciato che avrebbe terminato la sua collaborazione con Brees.

PointsBet ha dichiarato in una dichiarazione il 22 dicembre: “PointsBet si congratula con Drew Brees per la sua nomina ad assistente allenatore ad interim per i Purdue Boilermakers. Sebbene questo sia un entusiasmante passo successivo nella sua carriera, dopo un’attenta revisione, abbiamo deciso di rescindere il nostro accordo di partnership con gli ambasciatori con Drew”. La conformità normativa e legale, le pratiche di gioco responsabile e l’integrità legale delle scommesse sportive sono le massime priorità per la nostra organizzazione e questa decisione ci consentirà di mantenere tale impegno. Auguriamo il meglio a Drew mentre torna a casa dalla sua alma madre.”

ESPN ha contattato la sua divisione giochi e PointsBet per un commento.

Il point spread sul Citrus Bowl, in programma lunedì, è passato da LSU -11,5 a LSU -14 nelle ultime due settimane.