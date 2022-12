Quello che le sonde Voyager dovrebbero vedere dopo: la nube di Oort, altre stelle

I Voyager 1 e 2 esplorano la misteriosa regione tra le stelle chiamata spazio interstellare.

Lancio della NASA Doppio Tentacolo nel 1977 In una missione quinquennale per vagare per il sistema solare.

Secondo l’agenzia spaziale, la Voyager 1 dovrebbe impiegare 40.000 anni per raggiungere un’altra stella.

alcuni 14,8 miliardi di miglia dalla Terra Sonda Voyager 1 Vele attraverso l’oscurità mezzo interstellare Spazio interstellare sconosciuto. È l’oggetto artificiale più distante dal nostro pianeta.

Voyager 1 e Voyager 2 sono stati lanciati nel 1977 a distanza di 16 giorni l’uno dall’altro con una vita utile di progetto di cinque anni per studiare da vicino Giove, Saturno, Urano, Nettuno e le loro lune.

proprio adesso 45 anni nella loro missioneognuno di loro ha fatto la storia avventurandosi audacemente oltre i limiti dell’influenza del sole, nota come eliosfera.

Entrambi gli intrepidi veicoli spaziali continuano a inviare dati da oltre il sistema solare e i loro viaggi cosmici sono tutt’altro che finiti.

Un diagramma che mostra entrambe le sonde Voyager della NASA nello spazio interstellare a novembre 2018.



Tra 300 anni, la Voyager 1 sarà in grado di vedere la Nube di Oort, e tra 296.000 anni la Voyager 2 potrà passare accanto a Sirio

nell’ambito di Sforzo continuo di gestione dell’alimentazione Negli ultimi anni, negli ultimi anni, gli ingegneri hanno spento i sistemi non tecnici a bordo delle sonde Voyager, come i riscaldatori dei loro strumenti scientifici, nella speranza di mantenerli in funzione fino al 2030.

Successivamente, le sonde perderanno probabilmente la capacità di comunicare con la Terra.

Tuttavia, anche dopo che la NASA ha spento i suoi strumenti e ha annullato la missione Voyager, le due sonde continueranno a spostarsi nello spazio interstellare.

ha detto la NASA Tra circa 300 anni, Voyager 1 dovrebbe entrare nella Oort Cloud, un ipotetico dominio globulare pieno di miliardi di comete ghiacciate. Ci vorranno altri 30.000 anni per raggiungere la sua fine.

Illustrazione della fascia di Kuiper e della nube di Oort in relazione al nostro sistema solare.

Un’astronave prende percorsi diversi mentre si dirige nello spazio profondo. Voyager 2 si trova oggi a circa 12,3 miliardi di miglia dalla Terra.

La sonda Voyager 1 dovrebbe impiegare circa 40.000 anni per raggiungere AC+79 3888, una stella nella costellazione Camelopardalis, secondo NASA.

L’agenzia ha aggiunto che entro 296.000 anni, Voyager 2 dovrebbe andare alla deriva da Sirio, la stella più luminosa del cielo.

“Voyagers è pronto a vagare per la Via Lattea – forse per sempre -“, ha detto la NASA.

Immagine del telescopio spaziale Hubble di Sirius, la stella più luminosa del cielo notturno.

“È davvero bello che entrambi i veicoli siano ancora in funzione”.

La NASA ha progettato il veicolo spaziale gemello per studiare il sistema solare esterno. Dopo aver completato la loro missione principale, i Voyager hanno continuato a fare passi da gigante, facendo un grande giro del nostro sistema solare e catturando panorami cosmici mozzafiato.

Il 14 febbraio 1990 la navicella spaziale Voyager 1 prese il sopravvento”Pallido puntino bluUn’immagine da quasi 4 miliardi di miglia di distanza. È un’immagine distinta della Terra in un raggio diffuso di luce solare, ed è la vista più lontana della Terra presa da qualsiasi veicolo spaziale.

L’iconica immagine “Pale Blue Dot” ripresa dalla Voyager 1 il 14 febbraio 1990.

ad un altro un contrattoVoyager 1 esplora lo spazio interstellare pieno di gas, polvere e particelle di energia carica. Viaggiatore 2 ha raggiunto lo spazio interstellare in 2018sei anni dopo i suoi gemelli.

Le loro osservazioni del gas interstellare attraverso il quale navigano hanno rivoluzionato la comprensione degli astronomi di questo spazio inesplorato oltre il nostro cortile cosmico.

Susan Dodd, project manager per la missione Voyager presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha detto in precedenza. disse dall’internoAggiungendo: “Ci stanno ancora parlando”.