Il sincronizzatore labiale di YouTube Keenan Cahill è morto all’età di 27 anni

Prima che ci fossero innumerevoli utenti di TikTok che sincronizzavano le labbra e cercavano di coreografare intricate canzoni pop, c’erano Kenan Cahill Straordinaria sincronizzazione labiale.

Con poco più di un computer desktop e pura passione, Cahill ha accumulato milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube pronunciando le parole delle canzoni del giorno. Ha persino avuto personaggi famosi, incl Kate Berry E il 50 centesimiper unirsi a lui.

Cahill, un affascinante musicista occhialuto i cui video hanno deliziato milioni di persone, è morto giovedì in un ospedale di Chicago, ha confermato il suo manager David Graham alla CNN. Aveva 27 anni.

Il nativo di Chicago soffriva della sindrome di Marotto-lamy, una condizione che porta a organi ingrossati tra gli altri sintomi, che ha portato alla sua Sottoponiti a trattamenti frequenti Ha subito diversi interventi chirurgici. Secondo i suoi account sui social media verificati, era pronto a farlo Sottoponiti a un intervento a cuore aperto prima questo Mese.

La sua famiglia menzionata nel libro di A GoFundMe È stato organizzato da sua zia e anche lui ha partecipato pagina Facebook. Ha iniziato a raccogliere fondi per aiutare a pagare le spese mediche e funebri di Cahill.

Cahill è diventato una delle prime star virali degli anni 2000 con i suoi video di sincronizzazione labiale, che sono stati girati nella sua camera da letto dal suo ufficio mentre era ancora un adolescente. Il concetto era semplice: Cahill era un uomo perennemente espressivo che pronunciava i testi di canzoni dell’epoca come Usher “Il dj ci ha fatti innamorare” e Rihanna “L’unica ragazza al mondo)” Con disinvoltura, osserva lo scenario scorrere.

Questi video sono spesso atterrati sui cantanti dietro le canzoni di successo, a partire da Perry dopo che Cahill ha sincronizzato le labbra con “Teenage Dream”, uno dei suoi video più iconici. Ha twittato il suo amore per consegnarlo e più tardi invitato per apparire in tournée in Pennsylvania nel 2011.

Cahill ha reclutato celebrità come 50 Cent e Ariana Grande per la sincronizzazione labiale nei suoi video di YouTube, alcuni dei quali, incl Jennifer AnistonProduttore David Guetta e il concorrenti In “America’s Next Top Model” ha preso in prestito il suo potere da star virale per i loro video. Secondo il suo manager, Cahill è diventato uno dei primi YouTuber a superare i 500 milioni di visualizzazioni sul suo canale personale.

Ma Cahill voleva essere conosciuto non solo per la sincronizzazione labiale, pubblicazione singolo nel 2013 e in seguito è diventato un DJ e produttore.

“Non ha mai fatto molti soldi, ma gli piaceva quello che stava facendo e ha fatto sorridere molte persone”, ha detto la sua famiglia su GoFundMe.

L’allegria e l’amore per la musica di Cahill sono stati ricordati dai suoi amici e fan. DJ Pauly D della fama di “Jersey Shore”. ringraziare è “far sorridere sempre il mondo”. Perez Hilton, l’essenziale pettegolezzo su Internet degli esami di metà mandato, Ri-condiviso Un video che i due hanno realizzato anni prima per “Moves Like Jagger” dei Maroon 5 e il popolare utente di Twitch Ellohime, con cui Cahill giocava regolarmente al videogioco “RimWorld” sulla piattaforma, ha twittato: lodato a Cahill come “Forever Viking”, da una star virale all’altra.

Graham, il suo manager, ha descritto Cahill come una “leggenda”.

“Kenan ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo essendo se stesso nonostante la sua bassa statura, la malattia e l’età di 15-16 anni”, ha detto in una e-mail alla CNN, riferendosi all’età in cui Cahill è diventato famoso.