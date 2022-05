Jason Momoa si scusa per le foto della Cappella Sistina durante Fast X Break – The Hollywood Reporter

Jason Momoa Sta valutando la situazione dopo aver ricevuto critiche sui social per il suo recente viaggio alla Cappella Sistina.

Momoa, che era in Italia per girare il suo ruolo in Universal Pictures’ In arrivo X veloce Contro Vin Diesel, ha pubblicato foto e screenshot all’inizio di questa settimana su Instagram Della sua visita alla famosa Basilica della Città del Vaticano. Dopo che alcuni utenti dei social media hanno commentato che ai visitatori è solitamente vietato fotografare la sede, che è un luogo sacro per coloro che professano la fede cattolica e che ospita preziose opere d’arte di Michelangelo, Momoa ha condiviso video Sabbath dello stesso offre delle scuse.

Nella clip, file Aquaman “Se mai mi sono sentito come se non rispettassi la tua cultura, non era mia intenzione”, ha detto la star. Ha spiegato che ha deciso di approfittare di due giorni liberi dalle riprese del film, quindi ha fatto una donazione finanziaria e ha fatto visita a se stesso con amici e membri della troupe di nuova rata subordinare Il veloce e il furioso Affari in franchising. Ha detto che gli altri ospiti della chiesa avevano chiesto delle foto con lui e ha obbedito.

“Ho trovato persone che volevano fare foto con me, il che è molto strano, durante un viaggio in Vaticano con tutto questo splendore, e vogliono fare foto con me, cosa che non ho avuto, ma comunque l’ho fatto, “Ho continuato Momoa. “Sono stato molto rispettoso e ho chiesto il permesso. – Quello che pensavo sarebbe andato bene. Non vorrei mai fare nulla per mancare di rispetto alla cultura di qualcuno, quindi se l’ho fatto, mi scuso. Non era mia intenzione. “

Ha aggiunto: “Hai sicuramente pagato per quel momento speciale e hai fatto una bella donazione alla chiesa. Ti amo – scusa se ti ho offeso. Mi scuso”.

La squadra di Momoa non ha risposto immediatamente a una richiesta di ulteriore commento.

Un’altra volta durante il video, l’attore ha detto che sta per lasciare Roma dopo aver girato lì e in altre parti d’Italia X veloce. Lo ha definito “il momento della mia vita” e ha aggiunto: “Sono così felice di lavorare con la Universal, ed è chiaro che Finn e l’intero equipaggio stanno venendo a prendermi”.