JG Watt, finale difensivo degli Arizona Cardinals, dovrebbe ritirarsi dopo questa stagione

Cnn

–



Finale difensivo degli Arizona Cardinals JGWattuno dei più grandi difensori nella storia della NFL, si ritirerà dopo la stagione 2022 annunciare Martedì.

Il tre volte giocatore dell’anno della NFL Watt ha dichiarato di aver giocato la sua “ultima partita in assoluto” in casa domenica scorsa, una sconfitta per 19-16 ai supplementari contro i Tampa Bay Buccaneers.

“Il mio cuore può essere riempito solo di amore e gratitudine”, ha scritto Watt su Twitter. “È stato un vero onore e piacere”.

Le restanti due partite della stagione dell’Arizona sono in trasferta: agli Atlanta Falcons domenica e ai San Francisco 49ers l’8 gennaio.

“È stato un piacere per tutti noi” I cardinali hanno risposto in un tweet.

Conosciuto come un rusher dominante, Watt è probabilmente destinato alla Pro Football Hall of Fame, per il quale avrà diritto nel 2028.

Il 33enne è stato nominato Difensore dell’anno tre volte ed è alla pari per il maggior numero di tutti i tempi nella storia del campionato con l’attaccante difensivo dei Los Angeles Rams Aaron Donald e Lawrence Taylor dei New York Giants.

Una selezione All Pro cinque volte e cinque volte, secondo la NFL, è stato selezionato con l’undicesima scelta assoluta nel Draft NFL 2011 dagli Houston Texans giocando le sue prime 10 stagioni. Detiene il record di franchigia del Texas per la maggior parte dei licenziamenti in carriera con 101.

Nel marzo 2021, Watt ha firmato un contratto biennale con i Cardinals come free agent.

Watt è noto per il suo lavoro fuori dal campo.

Dopo che l’uragano Harvey ha devastato le aree intorno a Houston e il resto della costa del Golfo nell’agosto 2017, Watt ha intrapreso il suo sforzo filantropico che ha definito la sua carriera fino ad oggi.

Attraverso una campagna YouCaring, molta attenzione sui social media e l’aiuto di alcuni amici famosi, Watt ha raccolto oltre 37 milioni di dollari per le vittime dell’alluvione e per i danni che Harvey si è lasciato alle spalle. Grazie alla raccolta fondi, gli è stato conferito il Premio 2017 Walter Payton Premio Uomo dell’anno della NFLche viene dato per onorare gli sforzi di beneficenza e di volontariato dei giocatori della NFL.

Watt ha due fratelli, TJ e Derek, che giocano nella NFL con i Pittsburgh Steelers. Tutti e tre i fratelli Watt hanno giocato a football universitario presso l’Università del Wisconsin.

JJ Watt ha rivelato in un post sui social media all’inizio di questa stagione che lui È stato sottoposto a trattamento per fibrillazione atriale Aritmie descritte da molti pazienti come “tremori”, “battiti” o “battiti” del cuore.