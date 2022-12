La nuova variante GeForce RTX 3050 offre le stesse prestazioni ma con meno potenza

GeForce RTX 3050 di Nvidia Non è l’idea di nessuno di una centrale elettrica, ma è una discreta GPU 1080p ed è ancora il modo più economico per acquistare nell’ecosistema della serie RTX 3000 di Nvidia se desideri il supporto DLSS 2.0 o l’implementazione del ray tracing di Nvidia. MSI ha pubblicato le specifiche per Una versione riveduta A partire dal Una delle loro GPU RTX 3050 (Via VideoCardz) e pubblicizzando le stesse caratteristiche generali e gli stessi livelli di prestazioni, ma con un consumo energetico inferiore di 15 W.

Il minor consumo energetico sembra provenire dall’uso da parte della GPU di un die grafico più piccolo, chiamato GA107. Le vecchie RTX 3050 utilizzano gli stessi die GA106 della serie RTX 3060, ma con molti dei core CUDA del 3840 disattivati. significa spedire meno RTX 3050 o inserire chip perfettamente buoni in GPU più economiche. Il die GA107 include un massimo di 2560 core CUDA e sembra richiedere una potenza leggermente inferiore rispetto al die GA106 con lo stesso numero esatto di core abilitati.

Le due schede MSI in questione hanno quasi le stesse specifiche, indipendentemente dal consumo energetico: un boost clock di 1807 MHz, 14 Gbps di larghezza di banda di memoria grazie a GDDR6 su un’interfaccia di memoria a 128 bit e 2560 core CUDA. Un altro cambiamento è che la revisione più recente ha due DisplayPort e due porte HDMI, invece di tre DisplayPort e una porta HDMI, che è un piccolo cambiamento probabilmente non correlato al cambio della GPU. L’altra cosa è che la scheda ora richiede una spina di alimentazione a 6 pin, invece di una spina a 8 pin.

Un po’ meno consumo di energia è una buona cosa, ma questa nuova scheda RTX 3050 richiede ancora fino a 115 watt di potenza, che è ben al di sopra del massimo di 75 watt che qualsiasi scheda di espansione può fornire attraverso uno slot PCI Express senza doverlo fare. . Connettore di alimentazione aggiuntivo. Le GPU senza connettore di alimentazione sono piuttosto rare, ma comunque interessanti per le persone che stanno aggiornando una scatola ultraportatile o economica di HP o Dell con un alimentatore di capacità inferiore e nessun connettore di alimentazione a 6 o 8 pin.

Questi silenziosi aggiornamenti della GPU di solito alla fine diventano le configurazioni predefinite e le revisioni precedenti vengono gradualmente eliminate man mano che le scorte si esauriscono: questo è accaduto con le versioni “Light Hash Rate” (LHR) delle GPU RTX 3080 e 3070, Versione GDDR6 della GTX 1650e RTX 2060 Con 12 GB di RAM invece di 6 GB, tra gli altri. Ci aspettavamo che ciò accadesse con l’RTX 3050, alla fine, ma per ora ci aspettiamo che la maggior parte delle schede continui a utilizzare il die GA106 parzialmente danneggiato.