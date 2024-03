Kaitlyn Clark, Iowa si scrolla di dosso la “ruggine” per avanzare oltre Holy Cross nel torneo NCAA

IOWA CITY – Questo non era l'inizio di March Madness che Iowa o Caitlin Clark volevano, ma in un mese di sopravvivenza e progresso, gli Hawkeyes hanno fatto proprio questo vincendo 91-65 su Holy Cross nella partita del primo turno del torneo NCAA Sabato.

“Penso che il primo trimestre ci abbia frustrato, probabilmente tutti noi in qualche modo”, ha detto Clark. “Sento che questo è il gioco in cui vuoi emergere e dominare dall'inizio perché è ciò che alimenta la tua carriera. Come ha detto l'allenatore (Lisa Bluder), penso che probabilmente abbiamo giocato con un po' di ruggine.

Sono passati 13 giorni da quando gli Hawkeyes hanno issato il trofeo della conferenza dopo la partita per il titolo del Big Ten Tournament, e quella pausa di quasi due settimane è sembrata particolarmente evidente all'inizio quando la testa di serie numero 1 dell'Iowa State non è stata in grado di superare la testa di serie numero 16 Holy Cross.

I Crusaders sono usciti con una difesa fisica aggressiva che ha riempito il campo e ha portato ai primi problemi agli Hawkeyes. Come squadra, l'Iowa ha tirato bene la palla nel primo quarto – il 46% da terra, compresi 3 tiri su 5 da oltre l'arco – ma le sei palle perse dell'Iowa (che Holy Cross ha trasformato in sette punti) hanno annullato ogni tipo di potenziale. aveva inizialmente il piombo ed è possibile costruirlo mediante cottura a caldo.

Nel secondo trimestre, lo Stato dell'Iowa ha iniziato a rimettersi in forma, ottenendo alcuni stop difensivi consecutivi e ripulendo gli omaggi. Gli Hawkeyes hanno superato Holy Cross 25–9 nel secondo quarto, costruendo un vantaggio di 18 punti nel primo tempo che ha mantenuto per il resto della partita.

Questo trimestre in particolare ha dimostrato quanto pericolosi possano essere gli Occhi di Falco quando riescono a fare il passo giusto. Sono usciti con un parziale di 19-6 che comprendeva cinque triple di cinque giocatori diversi mentre Clark allungava la difesa ed entrava per raggiungere la linea di tiro libero. Mentre lo Stato dell'Iowa metteva insieme stop consecutivi e cliccava sull'attacco, il vantaggio sembrava aumentare immediatamente.

“Penso che sia uno degli aspetti migliori di questa squadra, siamo sempre in gioco, qualunque sia la situazione”, ha detto Clark.

Nonostante la partenza lenta di Clark (2 su 8 da terra nel primo tempo) e le sei palle perse nel primo tempo, la senior ha offerto la sua consueta prestazione impressionante, chiudendo la giornata con 27 punti, 10 assist e otto rimbalzi (e nessuno nel primo tempo). seconda metà). trasformazioni). Kate Martin, senior di sei anni, ha ottenuto una doppia doppia (15 punti, 14 rimbalzi) mentre l'attaccante di riserva Addison O'Grady – che ha visto un maggiore utilizzo nel secondo tempo a causa dell'attaccante Hannah Stolke che soffriva di sintomi di emicrania – ha segnato un record stagionale di 14 Punti dalla panchina.

Oltre al presunto ritorno di Stoelke, gli Hawkeyes probabilmente riporteranno anche la guardia del quinto anno Molly Davis in formazione per la partita di secondo turno di lunedì contro il West Virginia. Davis, che in questa stagione ha segnato una media di sei punti, tre assist e tre rimbalzi a partita, ha subito un infortunio al ginocchio durante il finale della stagione regolare. Avere un altro giocatore chiave per aiutare Clark nella zona di difesa potrebbe essere cruciale lunedì dato che i Mountaineers usano una difesa soffocante e una pressione a tutto campo per forzare le palle perse.

Lettura obbligatoria

(Foto: Matthew Holst/Getty Images)