Walt Mossberg dice che l'affermazione del Dipartimento di Giustizia del monopolio di Apple è ridicola

Apple sta affrontando una storica causa antitrust da parte del Dipartimento di Giustizia Drew Angerer tramite Getty Images

Il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa antitrust contro Apple, ma alcuni analisti ritengono che si tratti di un caso debole.

Il famoso giornalista tecnologico Walt Mossberg ha definito “ridicola” l'affermazione del Dipartimento di Giustizia del monopolio di Apple.

La causa punisce Apple “per non avere un modello di business come quello dei suoi concorrenti”, ha scritto.

Questa settimana, il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa antitrust contro Apple, sostenendo che la società ha abusato del suo potere monopolistico per soffocare la concorrenza tra i produttori di smartphone.

Mentre addetti ai lavori e analisti del settore tecnologico hanno ipotizzato che gli Stati Uniti potrebbero finire per raggiungere un accordo – come fecero in un caso antitrust simile contro Microsoft negli anni ’90 – non tutti sono convinti che la causa rappresenti un colpo mortale per il Dipartimento di Giustizia.

“Descrivere Apple come un ‘monopolio’ telefonico è ridicolo”, ha scritto in una serie di post il famoso giornalista tecnologico Walt Mossberg. Discussioni. “Ogni analista indipendente stima che la quota di mercato dell'iPhone sia poco più del 50% negli Stati Uniti e poco meno del 25% a livello globale. Questo non è un monopolio.”

Mossberg, che si occupa di tecnologia da quasi 30 anni, in particolare per il Wall Street Journal ed è noto per le sue profonde fonti all'interno di Apple, ha scritto che l'azienda è un produttore di smartphone “per persone che vogliono di più dai loro dispositivi digitali che una semplice piattaforma”. per armeggiare.” “, che è stato il suo elemento di differenziazione da aziende come Microsoft sin dagli anni '80.

Ha osservato che le accuse del Dipartimento di Giustizia secondo cui Apple è impegnata in comportamenti anticoncorrenziali facendo sì che le funzionalità dei telefoni Apple funzionino meglio quando interagiscono con altri prodotti nell'ecosistema Apple non dovrebbero richiedere l'intervento del governo. Perché anche “Gmail funziona completamente e correttamente solo in una speciale applicazione Gmail”.

Mossberg ha osservato che, nella causa, il Dipartimento di Giustizia ha dovuto definire in modo restrittivo il mercato che sostiene che Apple abbia il monopolio – “telefoni performanti, cioè telefoni costosi”, ha scritto – per sostenere le sue affermazioni.

“Si sostiene che l'iPhone detiene il 70% di quel mercato negli Stati Uniti. Sarebbe come definire un monopolio il vino costoso più venduto quando in realtà ha una quota di mercato complessiva modesta”, ha scritto Mossberg. “Il Dipartimento di Giustizia agisce come se esistesse un diritto per i concorrenti di utilizzare la tecnologia iMessage, che è di proprietà di Apple. Ma da quando le aziende devono fare una cosa del genere?”

Mossberg ha aggiunto che, sebbene non sia un avvocato e possa in ultima analisi dimostrare che Apple ha violato la legge su alcune questioni specifiche, “il nocciolo della causa sembra riguardare la filosofia di Apple di costruire prodotti e servizi e di punire l'azienda per non avere un'attività commerciale”. modello simile.” modello dei suoi concorrenti.

Mossberg, che nel suo thread sui “teorici della cospirazione” ha notato di essere in pensione e di non essere stato pagato per i suoi incarichi, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Business Insider.

Sebbene la sua analisi degli eventi nel mondo della tecnologia goda di ampia fiducia da parte di coloro che conoscono il settore, Mossberg non è il solo a criticare la questione.

“In definitiva, questa è chiaramente una questione politica. Nel 2019 (!), il Dipartimento di Giustizia ha deciso di perseguire le aziende Big Tech in passato”, ha affermato Steven Sinofsky, un ingegnere del software ed ex capo della divisione Windows di Microsoft. Ha scritto nella sua lettera:Software hardcore“.

Ha aggiunto: “Il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a intentare causa contro le grandi aziende tecnologiche, e questo è ciò che abbiamo ottenuto. Eccoci qui con il caso contro Apple. È debole e mal strutturato e mi sembra proprio che non riescano a capirlo.” Perché.” Si tratta di un chiaro duopolio in cui il mercato è incredibilmente ben servito da due approcci molto diversi, molti clienti soddisfatti e alcune aziende che si lamentano a voce alta e che in realtà hanno perso in tribunale una volta.

Sinofsky ha rifiutato di aggiungere ulteriori commenti sul caso quando è stato contattato da BI.

I rappresentanti di Apple e del Dipartimento di Giustizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di BI.