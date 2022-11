Kexploit PS5: aggiornamento Prosper0gdb (debugger) + dumper SELF di Sleirsgoevy, aggiornamento Blocker di 68Logic

Ci sono state alcune buone versioni per PS5 nelle ultime 24 ore. Slersjovi Ha aggiornato la sua implementazione BD-JB per PS5, migliorando il supporto boom0gdb (debugger), oltre ad aggiungere un sovraccarico per lo scarico dei file di sistema. C’è molto da fare, inclusi i file di sistema decrittati e condivisi (collegamenti per il download alla fine dell’articolo). Scaviamo!

Cos’è propser0gdb per PS5?

Propsero era il nome in codice interno di Sony per PS5 (e/o SDK). Il nome (o, in questo caso, stilizzato come “Prosper0”) è stato utilizzato da vari sviluppatori hacker per identificare i gadget e i codici PS5 specifici che hanno creato per esso.

Propser0gdb è uno strumento di debug di Sleirsgoevy per il jailbreak di PS5. È stato aggiunto alla sua app bd-jb all’inizio di ottobre 2022.

PS5 BD-JB Exploit – Novità di questa versione

Sleirsgoevy ha aggiunto una funzione di mappatura della memoria (mmap) al suo toolkit, che ci consente di accedere ai file in memoria e quindi di scaricare quei file (usando l’utilità di dumper SELF incorporata).

zicoxaw Condividi una serie di file scaricati tramite questo codice:

https://t.co/gqN0et2vVe Scarico parziale delle unità di sistema da parte di Incorpora il tweet . Forse oggi discarica completa. – Control_eXecute (nozecoxao) 5 novembre 2022

A prima vista, sembra che ci siano più file di quanti ce ne fossero È già stato inondato diversi mesi fa da un exploit webkit.

Dal momento che alcuni dei contenuti sono stati completamente decifrati, le persone sulla scena hanno esaminato i file nei debugger per prendere in considerazione, come lo sviluppatore PS4 OSM:

La maggior parte delle cose interessanti sembra risiedere in Sce.Vsh.ShellUI.ReactNativeShellApp.dll. Sembra anche che il menu Impostazioni rinnovato avrà bisogno di un nuovo lavoro RE per fare la stessa cosa della PS4. Un sacco di chicche di debug lasciate alle spalle! pic.twitter.com/MrEmR8aLtb – OSM ツ (@LegendaryOSM) 5 novembre 2022

OSM ha inserzionista Alcuni codici relativi al devkit sono ancora nelle librerie di vendita al dettaglio. Questo può aiutare gli hacker a cercare ulteriormente.

Suppongo che strumenti simili potrebbero essere facilmente creati anche per sfruttare Webkit, forse è solo uno degli hacker che lavorano sulla versione webkit per portarlo.

Aggiornamento Blocker di 68Logic

In una versione non correlata, 68Logic contiene Scatena un carico utile nano Per sfruttare il webkit, che blocca gli aggiornamenti del firmware. Questo funziona creando una cartella in cui il file di aggiornamento temporaneo dovrebbe normalmente essere scaricato dalla console. Poiché la console non può sovrascrivere la cartella, non scarica l’aggiornamento.

Sebbene questo carico utile rappresenti un grande progresso, il giocatore È stato detto che Sony conosce il trucco e ora sta eliminando queste cartelle prima di provare a scaricare, non è chiaro se funzioni effettivamente come previsto. Consigliamo alle persone di non fare troppo affidamento su questo per ora e invece Impostazione del loro ambiente di sfruttamento per bloccare gli indirizzi IP corretti.

Dumper automatico PS5 + file di sistema decrittografati + download del blocco aggiornamenti

Come promemoria, per eseguire alcuni di questi strumenti, avrai bisogno di un file Hacking PS5.